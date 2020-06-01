AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Limasol'da bir caminin ırkçılar tarafından yakılmak istenmesine tepki göstererek, Rum Yönetiminin İslam düşmanlarına karşı tedbir almalarını istedi.



Limasol'da İslam düşmanları tarafından bir camiye molotof kokteyli atılmasına ve çirkin yazılar yazılmasına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:



"Güney Kıbrıs'ta, Limasol'da Köprülü Camisi'nin yakılmak istenmesini şiddetle kınıyoruz. Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır. İslam düşmanlığını özendiren siyaset ve medya dili ile mücadele edilmelidir. Rum yönetimi failleri bir an evvel bulmalıdır." - ANKARA