Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Soçi Mutabakatı) Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik amaçlarına...
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Soçi Mutabakatı) Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik amaçlarına...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Soçi Mutabakatı) Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik amaçlarına...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "(Soçi Mutabakatı) Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik amaçlarına ulaşmasının son merhalesini teşkil etmiştir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " (Soçi Mutabakatı) Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik amaçlarına ulaşmasının son merhalesini teşkil etmiştir. Böylece Suriye topraklarında milli güvenliğimize yönelik oluşturulmaya çalışılan tehdit organizasyonu ve ayrılıkçı gündemlerin boşa çıkarılması bu son merhaleyle tamamlanmıştır."

AK Parti Sözcüsü Çelik: (Soçi Mutabakatı) Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik amaçlarına...

Barış Pınarı Harekatı, Ömer Çelik, AK Parti, Soçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:36 Kaynak: AA
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