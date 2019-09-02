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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Doğu Akdeniz) AB mahalle dayanışması içerisinde"

7 saat önce

-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması AK Parti MYK toplandı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi ve...

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması AK Parti MYK toplandı

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi ve soruları yanıtladı.

Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:46 Kaynak: AA
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