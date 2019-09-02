AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Doğu Akdeniz) AB mahalle dayanışması içerisinde"
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-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması AK Parti MYK toplandı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi ve... Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:46 Kaynak: AA
AK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu ve üç isme ihraç kararı çıktı AK Parti MYK'da ihracı istenen Özdağ ve Başçı'dan ilk açıklama Eşini boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu 17. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti