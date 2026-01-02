AK Parti Üye Sayısı 11.5 Milyona Ulaşdı - Son Dakika
Politika

AK Parti Üye Sayısı 11.5 Milyona Ulaşdı

02.01.2026 18:53
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Yargıtayın açıkladığı resmi verilere göre AK Parti'mizin üye sayısı 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştı. Bu güçlü tablo, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz siyaset anlayışına milletimizin duyduğu güvenin açık bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Büyükgümüş, NSosyal hesabından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi partilerin üye sayısıyla ilgili açıklamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Yargıtayın açıkladığı resmi verilere göre, AK Parti'nin üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını belirten Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Bu güçlü tablo, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz siyaset anlayışına milletimizin duyduğu güvenin açık bir göstergesidir. AK Parti, bu liderlik etrafında kenetlenmiş, Türkiye Yüzyılı hedeflerine inançla yürüyen büyük bir ailedir. Bu büyük aileyi her geçen gün daha da büyüten tüm teşkilat mensuplarımıza ve AK Parti ailemize katılan her bir yol arkadaşımıza gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

