AK Parti Yozgat Milletvekili Başer, gölet inşaatlarını inceledi - Son Dakika

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, DSİ Kayseri Bölge Müdürü Okan Bal ile Sorgun Sarıhamzalı- Bahadın Barajı, Gevrek ve Erkekli göletlerinde incelemede bulundu.

DSİ Bölge Müdürü Bal'dan bilgi alan Başer, Sarıhamzalı-Bahadın Barajı inşaatının fiziki gerçekleşme oranının yüzde 88 seviyesine geldiğini söyledi.

Barajın tamamlandığında 21 milyon metreküp su tutacağını belirten Başer, "Bu barajımız 2021'de tamamlanacak. Sorgun ilçemizin içme suyu sıkıntısını çözecek olan baraj aynı zamanda da 11 bin dekar tarım arazisini sulayacak." dedi.

Başer, Gevrek göletinin de 2021'de tamamlanacağını ve yaklaşık 8 bin hektar tarım arazisini sulayacağını ifade etti.

Erkekli Göleti inşaatının ve sulama kanallarının bittiğini aktaran Başer, "Yıl sonunda su tutmaya başlıyoruz. Önümüzdeki yıl deneme sulaması yapılacak. Hizmete açıldığında 740 hektar alanda sulama yapacağız. Topraklarımızın suyla buluşmasıyla çiftçimiz daha fazla ürün elde edecek, daha fazla kazanacak." diye konuştu.