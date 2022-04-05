AK Partili Ayşe Keşir, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Keşir, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın ardından halkın sesini dünyaya duyurmak için kurduğu Anadolu Ajansının, bu misyonu 102 yıldır kesintisiz sürdüğünü belirtti.

AA'nın kurulduğun günden bu yana haber aktarma görevini yerine getirmek için çaba sarf eden tüm çalışanlarını kutlayan Keşir, "Dünyanın haberlerini ekranlarımıza, telefonlarımıza getiren tüm emekçilere yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemizin yurt dışındaki en değerli markalarından biri olan Anadolu Ajansına daha nice 102 yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.