Son dakika gündem: AK Parti'li Özhaseki, 798 belediyeye "Ramazan Ayı Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi" gönderdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika gündem: AK Parti'li Özhaseki, 798 belediyeye "Ramazan Ayı Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi" gönderdi Açıklaması

14.04.2021 14:27
Son dakika gündem: AK Parti'li Özhaseki, 798 belediyeye

Son dakika gündem haberi: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki imzasıyla 798 belediyeye "Ramazan Ayı Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi" gönderildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki imzasıyla 798 belediyeye "Ramazan Ayı Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi" gönderildi.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, belediye başkanlarının ramazan ayını tebrik eden Özhaseki, genelgede şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki, bu mübarek ayda bereket kapıları açılır. Hayırseverlik, iyilikseverlik, yardımseverlik, diğergamlık duyguları en doruk noktaya ulaşır. Paylaşmanın verdiği mutluluk ve manevi haz en fazla ramazan ikliminde anlam bulur. Ramazan, hayatımıza yeni bir düzen kurar. Ramazan ayında insan, nefsinin ihtiyaçlarını disiplin altına alırken ruhunu basamak basamak yükselteceği bir imkan elde eder. Bu yükseliş, tek başına yürütülen bir sefer değildir. Müminlerin bir bütün olarak, fakiriyle, zenginiyle, ihtiyarıyla genciyle, çaresiz ve kimsesizleriyle birlikte bir topyekun yükseliştir."

Özhaseki, belediye başkanlarından bu ay için şehirleri ulvi hissiyatın merkezi haline getirmelerini isteyerek, "Şehirlerimizi kardeşlik ve dostluk merkezi, fakir ile zenginin buluştuğu bir mekan, yaratılmışlara olan sevgimizin adeta taşıp coştuğu bir belde haline getirmeliyiz." vurgusu yaptı.

Salgının gölgesi altında ramazan ayının idrak edildiğini vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Pandeminin bütün olumsuzluklarını yaşadığımız bu dönemde, belediye hizmetleri de adeta yeni bir boyut kazanıyor. Gönül belediyeciliği diye çıktığımız bu yolda, ortaya koyduğumuz yeni hedeflerimiz şimdi daha da bir önem kazandı. Vakit daha çok dua alma, daha çok gönül alma ve daha çok gönülle buluşmak vaktidir. Pandemi kurallarına riayet ederek, özellikle kenar mahallelerimize ziyaretlerimizi yapmalıyız. Yardım faaliyetlerimizi gösterişten uzak ve bir medya-şova dönüştürmeden artırmalıyız. Bazı siyasi çevrelerin hiçbir hizmet yapmadan algı operasyonları yapması nasıl bir anlam taşımıyor ise sadece algıdan ibaret hiçbir işleme asla pirim vermemeliyiz."

"Hizmetlerimizi genişletmeliyiz"

Özhaseki, bugüne kadar işin algı tarafında değil, hizmet esasında ve ifasında yer alan bir anlayışa sahip olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İhtiyaçlı olan her sofrada bir tas çorbamız bulunacak, kuruyan her dudağa bir bardak su olacak şekilde hizmetlerimizi genişletmeliyiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın alışveriş yaptığı esnaflar sessizce ziyaret edilmeli, borçlarını yatıramayan aileler varsa hesapları kapatılmalıdır. Hayırsever vatandaşların yapacakları yardımlara da öncülük yapılmalı ve yol gösterilmelidir.

Pandemi kuralları çerçevesinde toplu organizasyonlar yapmayacağız. Ama telefonla arayarak mahzun gönüllere misafir olabiliriz. İmkanlarımızı ihtiyaç sahibi, aileler için seferber etmeliyiz. Aziz milletimizin bağrından doğan bir siyasi hareket olarak her zaman güzel hizmetlere öncülük ettiğimiz gibi bu pandemi ortamında da üzerimize düşeni en iyi şekilde hayata geçireceğimize inanıyoruz. Bu çerçevede Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Şehrimize, ülkemize ve İslam alemine bereket ve esenlikler getirmesini Cenabıhak'tan niyaz ediyorum."

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Pandemi, Ramazan, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika gündem: AK Parti'li Özhaseki, 798 belediyeye 'Ramazan Ayı Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi' gönderdi Açıklaması - Son Dakika


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