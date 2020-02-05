Son Dakika › Güncel › AK Partili Meclis üyeleri huzur haklarını depremzedelere bağışladı - Son Dakika
AK Partili Meclis üyeleri huzur haklarını depremzedelere bağışladı
6 saat önce
Hüyük ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ile Hüyük Belediye Meclisi'nin AK Partili üyeleri, şubat ayı huzur haklarını depremzedelere bağışladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:28 Kaynak: AA
Hüyük ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ile Hüyük Belediye Meclisi'nin AK Partili üyeleri, şubat ayı huzur haklarını depremzedelere bağışladı.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Alınan ortak kararla huzur haklarını depremzede vatandaşlarımıza bağışlayan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Temennimiz; ülkemizin bir daha böyle felaketlerle karşılaşmaması ve acılar yaşamamasıdır." dedi.
Çiğdem kararın toplantı öncesi AK Partili meclis üyelerinin aralarında görüşerek bu kararı aldıklarını da sözlerin ekledi.
Son Dakika Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı Japonya korona virüsü karantina süresini 10 güne düşürecek KDK'dan acil tıp teknisyenlerini sevindiren mesai ve harcırah kararı Arama yetkisi bulunan bekçilerden biri: Ben bir bayanı arayamam, yoldan geçen birinden yardım isterim