AK Partili Meclis üyeleri huzur haklarını depremzedelere bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Partili Meclis üyeleri huzur haklarını depremzedelere bağışladı - Son Dakika

AK Partili Meclis üyeleri huzur haklarını depremzedelere bağışladı

6 saat önce

Hüyük ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ile Hüyük Belediye Meclisi'nin AK Partili üyeleri, şubat ayı huzur haklarını depremzedelere bağışladı.

AK Partili Meclis üyeleri huzur haklarını depremzedelere bağışladı, System.String[]

Hüyük ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ile Hüyük Belediye Meclisi'nin AK Partili üyeleri, şubat ayı huzur haklarını depremzedelere bağışladı.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Alınan ortak kararla huzur haklarını depremzede vatandaşlarımıza bağışlayan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Temennimiz; ülkemizin bir daha böyle felaketlerle karşılaşmaması ve acılar yaşamamasıdır." dedi.

Çiğdem kararın toplantı öncesi AK Partili meclis üyelerinin aralarında görüşerek bu kararı aldıklarını da sözlerin ekledi.

Mehmet Çiğdem, Hüyük, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:28 Kaynak: AA
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