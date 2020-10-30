AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Fransa'nın karşılarında dimdik duran Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanlık... - Son Dakika

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Fransa'nın karşılarında dimdik duran Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanlık...

30.10.2020 15:36

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Fransa'nın karşılarında dimdik duran Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanlık ettiğini biliyoruz" "Fransa'nın fikir özgürlüğü adı altındaki hakaretleri içimizi acıtıyor" AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız: "Fransa'ya...

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: " Fransa'nın karşılarında dimdik duran Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanlık ettiğini biliyoruz"

"Fransa'nın fikir özgürlüğü adı altındaki hakaretleri içimizi acıtıyor"

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız:

"Fransa'ya gerekli cevabı en sert şekilde vereceğiz"

KAYSERİ - Kayseri'de katıldığı bir cami açılışında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Fransa'nın karşılarında dimdik duran Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanlık ettiğini biliyoruz" dedi.

Türk Milletine karşı Fransa'nın düşmanlığının çok açık olduğunu söyleyen Mehmet Özhaseki, "Özellikle Fransa'nın başını çektiği Peygamber efendimize söylemeye bile dilimizin varmadığı hakaretleri yapan insanların, artık fikir özgürlüğü adı altında yaptıkları hakaretler hakikaten içimizi acıtıyor. Onların yaptığı belki bir tarafa, zaten senelerdir Türkiye'ye muhalif olarak senelerdir boy gösteriyorlar. AB'ye girerken bizi almama nedenlerinin başında, kalplerinin altında yatan bizim Müslüman olmamız. Biz bunu elbette biliyoruz. Akdeniz'de bir çıkar savaşı varsa orada bize karşı olmalarının sebebi, Türkiye Cumhuriyeti'ne olan düşmanlıkları. Bunu biliyoruz elbette. Suriye'de yaptıkları her türlü kötülüklerin arkasında, bölücü terör örgütlerinin arkasında bunların olmasının tek nedeninin bağımsız ve dimdik ayakta duran bir Türk Milleti olduğunu ve bunların da ona karşı düşmanlık ettiklerini çok iyi biliyoruz ama şimdi bütün bunları da bıraktılar aleni olarak gözümüzün nuru efendimize saldırmaya başladılar. Efendimizin hayatını okuyan herkesin ona hayran olacağına inanıyoruz biz ama okumazsanız, tanımazsanız geriden düşmanlık edersiniz. Bakın, onu seven ona aşık olur ve ondan da ayrılamaz. Bütün hareketlerine de zaten o iz vurmaya başlar. Allah bizi efendimizden ayırmasın, onun şefaatine nail etsin. Fransa'daki gibi sapıkların da devlet başkanı da olsa, yardımcısı da olsa çevresi de olsa sapık her yerde sapıktır, onun gibi sapıkları da Allah ıslah etsin diyeceğim ama ıslah olmaktan geçtiler, Allah perişan etsin diyorum" ifadelerini kullandı.

Fransa'ya gerekli cevabın en sert şekilde verileceğini belirten AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, "Fransa'nın başını çektiği ve şu anda birçok ülkenin de yandan destek vererek ne yazık ki içimizdeki bazı insanların da desteklemeyi esirgemedikleri lanetlenecek bir tavırla karşı karşıyayız ama bu aynı zamanda bizim imanımızın sınava tabi tutulduğu bir andır. Bizler nefsimizin, malımızın, mülkümüzün daha önce mi yoksa efendimizden sonra mı geldiğini her birimizin kalbimizde sorgulamamız gerekiyor. Bunun karşılığında da biz efendimizin sevgisi ile ancak müşerref olmuş oluyoruz. Biz bu sınavları kendi nefsimize vererek, aynı zamanda kendimizi hem uluslararası arenada hem de bulunduğumuz yerlerde göstererek, kendi imanımızla ilgili konunun gereğini yapmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız bir grup toplantısında 'Efendimize hakaret edildiği yerde ben kimi de bana hakareti konuşuyoruz?' dedi. Ümmetin bir parçası olarak bunu söyledi. Bizler de kendi imtihanlarımızı vermek zorundayız. O yüzden hem insani hem de İslami bir gerek olarak, bunun cevabını en sert şekilde vermiş olacağız" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Fransa'nın karşılarında dimdik duran Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanlık...
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Fransa'nın karşılarında dimdik duran Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanlık...
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Fransa'nın karşılarında dimdik duran Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanlık...
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Fransa'nın karşılarında dimdik duran Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanlık...
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Fransa'nın karşılarında dimdik duran Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanlık...
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Fransa'nın karşılarında dimdik duran Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanlık...
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Fransa'nın karşılarında dimdik duran Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanlık...

Mehmet Özhaseki, Kayseri, Türkiye, Fransa, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: 'Fransa'nın karşılarında dimdik duran Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanlık... - Son Dakika


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