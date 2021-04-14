Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 1 milyon 250 bin ton patates ve 300 bin ton soğan ihtiyaç sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılmaya başlandı.
Şanlıurfa Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan'ın bir ihtiyaç sahibine verdiği patates çuvalı ile görüntülenirken çekilen fotoğrafı, sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Fotoğraf karesine tepki gösterenlerden biri de AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar oldu. Tartışma yaratan kare için "Bir hadsiz çıkıp bu insani tavrı şovuna malzeme yapıyor" ifadelerini kullanan Tayyar, şöyle devam etti: "Bir çuval patatesle poz vermek, neyin nesi? Yapmamız gereken çok iş var, çook!"
Kaynak: SonDakika.com
Son Dakika › Politika › AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz - Son Dakika