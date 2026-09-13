AK Partili vekilden, "Vali tehdit etti" iddiası! Şamil Tayyar'dan sert tepki geldi - Son Dakika
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AK Partili vekilden, "Vali tehdit etti" iddiası! Şamil Tayyar'dan sert tepki geldi

AK Partili vekilden, "Vali tehdit etti" iddiası! Şamil Tayyar\'dan sert tepki geldi
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AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz'ın, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın kendisini tehdit ettiğini iddia etmesi ortalığı karıştırdı. Ankara Valiliği'ne yakın koruma talebinde bulunduğunu söyleyen Korkmaz'a eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar sert tepki gösterdi. Tayyar, "Hayatımda ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum. Ortada bir ölüm tehdidi kesinlikle yok. Haliyle, sorunu içeride çözmek yerine koruma talebi çok abartılı olmuş, maksadı fazlasıyla aşmış." dedi.

AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, vatandaşların şikayetlerini Ankara'da dile getirmesi nedeniyle Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın kendisine yönelik tehdit niteliğinde ifadeler kullanıldığını öne sürerek Ankara Valiliği'ne yakın koruma talebinde bulunduğunu açıkladı.

ŞAMİL TAYYAR: İLK DEFA BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞIYORUM"

Korkmaz'ın iddiasının ardından AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Olayı araştırdığını ve iddia edildiği gibi "tehdit" durumunun olmadığını söyleyen Tayyar, Korkmaz'a sert tepki gösterdi.

Tayyar şu ifadeleri kullandı: "Hayatımda ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum. AK Parti Burdur Milletvekilimiz Adem Korkmaz, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan’ın kendisini tehdit ettiğini iddia ederek, can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle Ankara Valiliğinden koruma talep etmiş. Hadiseyi tüm yönleriyle ayrıntılı olarak araştırdım. Bir defa ortada bir ölüm tehdidi kesinlikle yok. Olamaz da zaten.

"KORUMA TALEBİ, MAKSADI FAZLASIYLA AŞMIŞ"

Ama gerginlik var. Haliyle, sorunu içeride çözmek yerine koruma talebi çok abartılı olmuş, maksadı fazlasıyla aşmış. Siyaseten de hoş bir tablo değil. Böyle bir tablonun oluşmaması için birinci derece sorumluluk vekil arkadaşımıza aittir. Çünkü her olumsuzluğun bir siyasi maliyeti vardır. Cumhurbaşkanımızın hukukunu düşünerek hareket etmek zorundalar. Nihai aşamada faturayı Cumhurbaşkanımız ödüyor. Biraz sağduyu."

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Son Dakika Adem Korkmaz AK Partili vekilden, 'Vali tehdit etti' iddiası! Şamil Tayyar'dan sert tepki geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • k8zhnxwsvx k8zhnxwsvx:
    ya mûnkunse sen arastırma apoya ev yapmıslar dedin ertesigun bakan yalanladı sims I araştırdım diyorsun kesin dogridur bide çıkıp yetkililerden başkasına ihtibar etmeyin dersiniz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Partili vekilden, "Vali tehdit etti" iddiası! Şamil Tayyar'dan sert tepki geldi - Son Dakika
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