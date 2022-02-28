AK Partililerden 28 Şubat sürecine tepki - Son Dakika
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AK Partililerden 28 Şubat sürecine tepki

28.02.2022 14:03

Kırıkkale, Yozgat, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Niğde'de, AK Parti İl Başkanlıkları 28 Şubat darbesinin 25. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Kırıkkale, Yozgat, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Niğde'de, AK Parti İl Başkanlıkları 28 Şubat darbesinin 25. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Yozgat

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer de Cumhuriyet Meydan'ında yaptığı açıklamada, "Motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat, bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçmiştir." diye konuştu.

Basın açıklamasına, AK Parti yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

AK Partililerden 28 Şubat sürecine tepki
AK Partililerden 28 Şubat sürecine tepki
AK Partililerden 28 Şubat sürecine tepki

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28 Şubat, AK Parti, Yozgat, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Partililerden 28 Şubat sürecine tepki - Son Dakika


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