Son Dakika Haberleri: Ak pelikanların gökyüzündeki dansı havadan görüntülendi
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Ak pelikanların gökyüzündeki dansı havadan görüntülendi

1 saat önce

Ak pelikanların göç yolları ve konaklama yerleri arasında bulunan Bursa'nın Karacabey ilçesinin semaları kuşların dansına sahne oldu.

Ak pelikanların göç yolları ve konaklama yerleri arasında bulunan Bursa'nın Karacabey ilçesinin semaları kuşların dansına sahne oldu. Bu güzel anlar havadan da görüntülendi. Bursa'nın Karacabey ilçesinin kıyı kesimleri ve Uluabat Gölü havzasını her yıl binlerce ak pelikan ziyaret ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle gökyüzünde güzel görüntüler oluşturan pelikanlar, halı deseni gibi tarlaların üzerinde süzülerek güneşin keyfini çıkarıyor. Hava akımını yakalayan pelikanlar aynı anda yerden yüzlerce metre yükseklikte uçmanın zevkini yaşarken, kuşların görüntüsü izleyenleri de büyülüyor. Pelikanların eşsiz görüntüleri drone ile havadan da görüntülenirken, yaz boyunca misafir olacakları toprakları bir kez daha keşfettiler.
(İHA)
Ak pelikanların gökyüzündeki dansı havadan görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:25 Kaynak: İHA
Uluabat Gölü, Karacabey, Bursa, Güncel
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