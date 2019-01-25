Son Dakika Haberleri: Akademi ve Özel Sektöre İstatistik Eğitimi

Akademi ve Özel Sektöre İstatistik Eğitimi

2 saat önce

Akademisyen, öğretim üyesi, tez aşamasındaki lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve bilimsel araştırma yapmak isteyen özel sektör çalışanlarına yönelik düzenlenecek olan 'SPSS Uygulamalı İstatistik Eğitimleri' İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Swot Danışmanlık iş birliğiyle...

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Akademisyen, öğretim üyesi, tez aşamasındaki lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve bilimsel araştırma yapmak isteyen özel sektör çalışanlarına yönelik düzenlenecek olan 'SPSS Uygulamalı İstatistik Eğitimleri'  İstanbul Gelişim  Üniversitesi ve Swot Danışmanlık iş birliğiyle üniversitenin sürekli eğitim merkezinde başlayacak.

Eğitimlerle katılımcılara, kendi araştırmalarını planlama, analizlerini gönül rahatlığıyla yapabilme ve meslektaşlarının çalışmalarını bilinçli şekilde eleştirebilme yetkinliği kazandırılması amaçlanıyor. Toplam 2 gün sürecek olan 'SPSS Uygulamalı İstatistik Eğitimi' ile katılımcıların istatistik hakkında farkındalık sahibi olacağını belirten İGÜSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat Tuncer, "Eğitimin ilk gününde teorik, ikinci gününde ise uygulamalı olarak çalışmalar gerçekleştirilecek. İlk eğitim16-17 Şubat 2019 tarihinde yapılacak. Eğitim sonunda katılımcılar, İGÜ ve SWOT Danışmanlık tarafından onaylı sertifikaya sahip olmaya hak kazanacak" dedi.

İstatistik Uzmanı Murat Akşit ise "SPSS Uygulamalı İstatistik Eğitimi ile kişilerin istatistiğe olan ilgileri artacak, kendi çalışmalarını kendileri yapabilecek ve meslektaşlarının çalışmalarını istatistiki anlamda da eleştirebilme gücüne sahip olacaklardır" diye konuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:48 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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