Akademik İşbirliği Çalıştayı Tarsus'ta Gerçekleşti

19.01.2026 18:36
Tarsus'ta düzenlenen çalıştayda, üniversiteler arası ortak proje ve işbirlikleri ele alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde üniversiteler arasında işbirlikleri, ortak proje fırsatları ve yeni çalışma alanları düzenlenen çalıştayla ele alındı.

Tarsus Üniversitesi ev sahipliğinde Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Çağ Üniversitesinin katılımıyla "II. Akademik İşbirliği Çalıştayı" düzenlendi.

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen, çalıştayın açılışında, üniversitelerinde anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Etkinlikte farklı üniversitedeki akademisyenlerin bir araya geldiğini dile getiren Özen, "Farklı konularda beyin fırtınası yapıp farklı projeler ve çalışma alanları oluşturma amacıyla fikir ortaya attık. Bu fikir olgunlaştı. Artık aksiyon alma gerekliliğine inanıyoruz. Artık yapmamız gereken laboratuvarlara, ilgili çalışma alanlarına girmek." diye konuştu.

Yaptıkları çalıştayın öneminin çok büyük olduğunu vurgulayan Özen, çalışmanın katılım sağlayan herkese katkı sunacağını ifade etti.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen de üniversite olarak bu çalıştaya önem verdiklerini belirterek, "Bölgedeki sorunları çözecek makaleler geliştirmek, tezler yapmak ve sanayicilerin yaralarına merhem olmak istiyoruz. Bu çalıştayın temel gayesi bu." ifadesini kullandı.

Sözen, çalıştay kapsamında alınacak kararların masada kalmaması gerektiğine ve oluşturulacak güç birliğinin önem arz ettiğine dikkati çekti.

Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç da çalışmayı sonuçlandırma zorunluluğunda olduklarını ifade etti.

Çalıştay kapsamında çeşitli yayınlar, buluşlar ve patent çalışmaları yapılabileceğini dile getiren Koç "Şu an akademisyen arkadaşlarımızla bir ağ oluşturduk. Çalıştay, bu ağın ne kadar data işlediğini, ne kadar sonuca vardığını ve bilgiye dönüştürdüğünü ortaya koyacak. Biz aynı zamanda üretimimizi de bunun üzerinden okuyabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Çukurova Teknokent Genel Müdürü Bora Kocaman ve Çukurova Kalkınma Ajansı Mersin Ofisi Koordinatörü Levent Selenkoğlu sunum yaptı.

Çalıştay kapsamında farklı disiplinlerde oluşturulan çalışma masalarında katılımcılar, üniversiteler arasında işbirlikleri, ortak proje fırsatları ve yeni çalışma alanlarına ilişkin görüşme yaptı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Tarsus, Güncel, Son Dakika

