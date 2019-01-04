Akademisyen Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesi
1 saat önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, silahlı saldırı sonucu öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Şenel'i arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, silahlı saldırı sonucu öldürülen Çankaya Üniversitesi
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Şenel'i arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre, TBMM Başkanı Yıldırım, görüşmede, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Yıldırım, Şenel'in eşi Levent Şenel ve ailesine sabırlar diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:21 Kaynak: AA
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