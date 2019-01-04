Son Dakika Haberleri: Akademisyen Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesi

Akademisyen Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesi

1 saat önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, silahlı saldırı sonucu öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Şenel'i arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Akademisyen Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesi, System.String[]
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, silahlı saldırı sonucu öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Şenel'i arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre, TBMM Başkanı Yıldırım, görüşmede, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Yıldırım, Şenel'in eşi Levent Şenel ve ailesine sabırlar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:21 Kaynak: AA

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