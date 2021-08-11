AKADEMİSYENE PARKTA PET ŞİŞELİ SALDIRI DAVASINDA TAHLİYE ÇIKMADI - Son Dakika

NİŞANTAŞI'nda bir parkta arkadaşıyla oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya ile kediyi ittirdiği gerekçesiyle saldırarak elindeki su şişesiyle yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Eray Çakın'ın tahliye talebi reddedildi. 63 gündür tutuklu olduğunu belirten Çakın, Sosyal medyada linç başlatıldı. Tutuksuz yargılanmayı ve beraatimi talep ederim dedi. Mahkeme, delillerin toplanmamış olduğu gerekçesiyle sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 6 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Eray Çakın Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçi Neşe Nur Akkaya ve Yasemin Farhat ile avukatları ise duruşmaya katılmayarak mazeret bildirdi.

CİNSEL YÖNELİMİME HAKARETTE BULUNDULAR

Güzellik uzmanı olduğunu belirten sanık Eray Çakın savunmasında, Olay tarihinde Nişantaşı Mıstık Parkı'nda oturuyordum. Şikayetçiler de bize yaklaşık iki metre mesafede yerde oturuyorlardı. Bir kedi şikayetçilerin yanına gitti, tırmalama hareketi yapınca şikayetçiler kediyi ittirdiler. Kedi bir kez daha gelince Neşe Nur Akkaya, bu sefer kediye tekme attı. Ben de bunu görünce, 'Buradaki tüm parklarda kedi olur, rahatsız oluyorsan Gaziosmanpaşa'da bir parka gidebilirsiniz' dedim. Bunun üzerine 'Sen sus karı kılıklı i... ergen' şeklinde cinsel yönelimime hakarette bulundular. Ben de ayağa kalkıp yanlarına giderek 'Siz bana hakaret edemezsiniz' dedim. Elimde içi az su dolu pet şişe vardı, yere fırlatmaktı amacım. Ancak Neşe Nur kalkarak hamle yapınca şişe yüzüne geldi, ben de elimden şişeyi bırakamayınca şişeyle yüzüne birkaç kez yüzüne vurdum. Kastım yaralamak değildi. Yere düşürmedim, başörtüsüne yönelik herhangi bir hakarette bulunmadım. Başörtüsünü çekmedim. Ailemde başı kapalı insanlar bulunmaktadır dedi.

SOSYAL MEDYADA LİNÇ BAŞLATILDI

Sanık Çakın, şikayetçinin olaydan 3 gün sonra darp raporu aldığını da belirterek Cinsel yönelimim gereği kadınlarla her zaman sempatik ilişkiler kurmuşumdur. Bir kadınla böyle bir problem yaşadığım için çok üzgünüm. Hiçbir somut delil olmamasına rağmen 2 aydır tutukluyum. Sosyal medyada linç başlatıldı. Tutuksuz yargılanmayı ve beraatimi talep ederim. İki yıldır aynı adreste yaşıyorum, kaçma durumum yok diye konuştu.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada, dinlenen tanıklardan Ebrar Kula, Parkta oturuyorduk. Karşı tarafın kediyi ittiğini ve tekmelediğini gördük. Eray, 'Neden böyle bir şey yapıyorsun. Burası kedi parkı. Beğenmiyorsan başka bir parka git, Gaziosmanpaşa'ya gidebilirsin' dedi. Bunun üzerine karşı tarafın, 'İ... ve ergen' dediğini duydum. Elinde pet şişeyle vurduğunu görmedim, sektiğini gördüm. Daha sonra polisler geldi. Karşı taraf, 'Biz bu ülkede yaşayamıyoruz' dediğini duydum. Çevredeki insanlar olayın bununla ilgisi yok diyerek tepki gösterdiler dedi. Tanık Çağlayan Pektaş da Parkta oturmaya gitti. Şikayetçilerden biri, yavru kediye tekme atıp itti. Eray 'Neden böyle yapıyorsun, burası kedili park. Beğenmiyorsan Gaziosmanpaşa'ya git' dedi. Şikayetçi de 'Sanane i... ergen kes sesini' dedi. Bunun üzerine Eray elinde yarısı dolu pet şişesini fırlattı. Şikayetçi Neşe'nin kafasına geldi. Daha sonra pet şişeyi alarak iki kere daha vurdu. Sivil polis geldi tarafları ayırdı. Şikayetçi Neşe Nur, 'Biz bu ülkede yaşayamıyoruz' dedi. Halk da 'niye böyle konuşuyorsun, ne ilgisi var' diye tepki gösterdi diye konuştu.

SANIK AVUKATI TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanık Eray Çakın'ın avukatı Mesut Kavak, İddianamede su şişesi, silahtan sayılmış ve tutuklama nedeni olarak gösterilmiştir. Ancak Yargıtay kararında pet şişenin, kişiye tokat veya yumruk atmaktan daha fazla zarar veremeyeceği gerekçesiyle silahtan sayılmamıştır. Müvekkilinin suçunun basit tıbbi müdahaleyle yaralama suçu olduğunu düşünüyoruz. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu yönünden ise şikayetçilerin beyanı dışında bir delil yoktur.Bu suç yönünden kanun, açık ve yakın tehlike unsuru aramaktadır. Somut olayda bu gerçekleşmemiştir. Müvekkilim 63 gündür tutukludur. Derdimizi kimseye anlatamadık, müvekkilimizin tutuksuz yargılanmasını ve beraatini talep ederiz dedi.

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI TALEP ETTİ

Duruşma savcısı ise mütalaasında, sanığın henüz dinlenmemiş olan şikayetçiler üzerinde baskı kurma ihtimali olduğu iddiasıyla tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme, suçun vasıf ve mahiyeti, işleniş biçimi, delillerin toplanmamış olması dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı iki hafta sonraya erteledi.

SANIK AVUKATI SİYASİ BİR MESELE HALİNE GETİRİLDİ

Duruşma sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan avukat Mesut Kavak, 63 gündür müvekkilinin tutuklu bulunduğunu belirterek sorgu hakimliğine, mahkemesine ve ağır ceza mahkemesine yaptıkları itirazların reddedildiğini söyledi. Haksız tutukluluğa ilişkin Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunduklarını ve bundan da henüz sonuç alamadıklarını belirten Kavak, Müvekkil eyleminden dolayı pişmanlık duymakta, basit yaralama konsunda da suçunu ikrar etmektedir. Ancak ülkemizde insan öldürenlerin bile tutuklanmaksızın yargılandığı düzende, hatta ceza muhakemesinde yapılan değişikliğe rağmen Eray Çakın'ın 63 gündür tutuklu olmasını kabul edemiyoruz. Bugün mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi. Maalesef ülkemizde sosyal medyanın artık mahkemeleri baskı altına aldığını göstergesidir bu dava dedi. Çakın, sosyal medyada konu büyüdükten sonra konunun siyasi bir mesele haline getirildiğini de ifade etti.

İDDİANAME

İddianamede, 6 Haziran'da Mıstık Parkı'nda arkadaşı Yasemin Farhat ile oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya'nın şüpheli Eray Çakın ile aralarında 3-4 metre mesafe bulunduğu, Akkaya'nın ifadesine göre şüphelinin bakışlarıyla kendilerini rahatsız ettiği, çünkü kendilerinden başka başörtülü olmadığını ifade ettiğine yer verildi. Yasemin Farhat'ın yanlarına gelen kediyi kucağına aldığı, Neşe Nur Akkaya'nın ise kıyafetinin beyaz olması nedeniyle kediyi kenara koyduğunu, bunun üzerine şüphelinin Kediyi darp edemezsiniz diye bağırıp halkı galeyana getirmeye çalıştığı iddia edildi. Akkaya'nın kediyi sevdiğini söylemesine rağmen şüpheli Eray Çakın'ın, Ben sizin gibi insanlardan rahatsız oluyorum. Gaziomanpaşa'ya gidin. Burada yaşayamazsınız, gidin buradan diye bağırdığı, kendisinin Rahatsız olduysanız siz gidebilirsiniz dediğini, şüphelinin de elindeki sert bir cisimle yüzüne vurduğunu ve başörtüsünü çektiğini, kendisini yere fırlattığı anlatıldı. Şüpheli Eray Çakın ise Neşe Nur Akkaya'nın kediyi eliyle ittirip ayağıyla vurduğunu, çıkan tartışma sonrasında elindeki su şişesinin yumuşak kısmıyla Neşe'nin alın kısmına doğru 1-2 kez vurduğunu belirtti.

Olay sonrası 7 Haziran'da gözaltına alınan Eray Çakın adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıya uğrayan Neşe Nur Akkaya'nın ifadesine başvurulması üzerine ek ifadesi alınan Eray Çakın'ın 10 Haziran'da tutuklandığı da iddianamede yer aldı. Şüpheli Eray Çakın hakkında Neşe Nur Akkaya ve arkadaşı Yasemin Farhat'a karşı zincirleme şekilde Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Çakın'ın şikayetçi Neşe Nur Akkaya'ya karşı Silahla kasten yaralama suçundan ise 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi olmak üzere toplam 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep edildi.