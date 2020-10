Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşması'nın 6'ıncısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde düzenlenen "Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşması"nın 6'ıncısı online olarak gerçekleştirildi.

Etkinliğe Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilci Yardımcısı Jean-Marie Garelli ile İç Anadolu Bölgesi'ndeki üniversitelerde görev yapan ve göç alanında çalışan 60 akademisyen katıldı. İç Anadolu Bölgesi özelinde gerçekleştirilen etkinlikte akademisyenlere seslenen Göç İdaresi Genel Müdürü Ünlü, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilgi ve analiz kaynağı üniversitelerimiz ve siz akademisyenlerimizdir. Bu etkinlikte ifade edilen her sözün, bizimle paylaşacağınız her yorumun, her bulgunun büyük bir dikkatle not alınacağının ve analiz edileceğini ve bunların bizim politikalarımıza ışık tutacağını bilmenizi özellikle istirham ediyorum" dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Ok ise, "Sahadan toplamış olduğunuz her veri, yapmış olduğunuz analizler ve bu analizlerin sonucu olarak çıkan bilgi, bizim göç politikalarını yönetmemiz ve yürütmemiz noktasındaki yolumuzun temelidir. O nedenle her birinizin çalışmaları bizim için kıymetli" şeklinde konuştu.

Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Kadıoğlu, "Göç yönetimi sürecinde siz değerli akademisyenlerimizle göç ve uyumu konuşmak, sizlerin görüşleriniz ve çalışmalarınız hakkında bilgiler almak bizler için çok önemli, asıl gayemiz sizlerin bilgi birikiminden faydalanmak" dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilci Yardımcısı Garelli ise, etkinliklerle sosyal uyum konusunda farkındalığı artırmayı ve iki toplum arasındaki sosyal bağları güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından akademisyenler tarafından sosyal uyuma yönelik sunumlar yapıldı. Programda göç alanında çalışmalar yürüten akademisyenler sosyal uyum çalışmaları üzerine görüş alışverişinde bulunarak, sosyal uyuma ilişkin iyi uygulama örnekleri, tespit edilen aksaklıklar ve öneriler ele alındı. - ANKARA