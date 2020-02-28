Son Dakika: Hulusi Akar, birliklerin bulunduğu yerlerin Rusya'ya söylendiğini açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son Dakika: Hulusi Akar, birliklerin bulunduğu yerlerin Rusya'ya söylendiğini açıkladı - Son Dakika

Son Dakika: Hulusi Akar, birliklerin bulunduğu yerlerin Rusya'ya söylendiğini açıkladı

6 saat önce

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sahadaki birliklerin yerlerinin Rus yetkililere söylenmesine rağmen saldırının gerçekleştiğini açıkladı. Akar "Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur" dedi.

İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu rejim saldırısı sonrasında açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, birliklerimizin bulunduğu yerlerin Rus yetkililere söylenmesine rağmen gerçekleştiğini söyledi. Akar, bu açıklamasıyla Rusya'nın "Türkiye bu bölgede Türk askerlerinin olduğu konusunda bizi bilgilendirmedi" açıklamasını yalanlamış oldu.

Dün, Suriye İdlib'de gözlem faaliyeti için bulunan Türk askerlerine Esed Rejimi unsurları tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu 33 askerimiz şehit olurken yaralı 32 askerimizi de tedavileri hastanelerde devam ediyor.

"RUSYA'YLA KOORDİNE SAĞLANMASINA RAĞMEN BU SALDIRI GERÇEKLEŞTİ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 33 şehit verdiğimiz saldırının ardından şu açıklamaları yaptı: "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir."

"UYARIYA RAĞMEN SALDIRI DEVAM ETTİ"

Suriyeli muhaliflerin saldırı planladığı açıklamasını da "Birliklerimizin etrafında silahlı grup yoktu" diyerek yalanlayan Akar "İlk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen saldırı devam etmiş, bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur. Bu saldırı sırasında birliklerimizin etrafında hiçbir silahlı grubun bulunmadığını belirtmek isterim" diye konuştu.

"309 REJİM ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Milli Savunma Bakanı, rejim unsurlarının ateş altına alındığını belirtip "Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200'ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı. Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İdlib'de Esed Rejimi'nin hava saldırısında 33 şehit verdiğimiz saldırının ardından Rusya Savunma Bakanlığı "Suriyeli muhalifler çatışmasızlık bölgesinde büyük bir saldırı planlıyordu. Türkiye bu bölgede Türk askerlerinin olduğu konusunda bizi bilgilendirmedi. Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Rusya ateşkesin sürmesi için elinden geleni yaptı" açıklaması yapmıştı.

Son Dakika: Hulusi Akar, birliklerin bulunduğu yerlerin Rusya'ya söylendiğini açıkladı
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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:50 Kaynak: AA
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