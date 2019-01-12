Akar: "Soçi Mutabakatı Kapsamında Ateşkes ve İstikrarın Devamı İçin Her Türlü Gayret Gösteriliyor.
58 dakika önce
Akar: "Soçi mutabakatı kapsamında ateşkes ve istikrarın devamı için her türlü gayret gösteriliyor.
Akar: "Soçi
mutabakatı kapsamında ateşkes ve istikrarın devamı için her türlü gayret gösteriliyor. Rusya
ile bu konuda yakın iş birliğimiz sürüyor."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:19 Kaynak: AA
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Antrenörlük Zor ve Zaman Harcanan Bir İş
Anadolu Üniversite'nin Sosyal Psikoloji Ders Kitabında Yer Alan Sorular Tepki Çekti
MHP'li Refik Kurukız, Bozkurt İşareti Yapmak İçin Erdoğan'dan İzin İstedi
Sınırda Önemli Toplantı! Akar, Fidan ve Komutanlar Suriye'yi Konuştu