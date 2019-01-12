Son Dakika Haberleri: Akar: "Soçi Mutabakatı Kapsamında Ateşkes ve İstikrarın Devamı İçin Her Türlü Gayret Gösteriliyor.

Akar: "Soçi Mutabakatı Kapsamında Ateşkes ve İstikrarın Devamı İçin Her Türlü Gayret Gösteriliyor.

58 dakika önce

Akar: "Soçi mutabakatı kapsamında ateşkes ve istikrarın devamı için her türlü gayret gösteriliyor.

Akar:
Akar: "Soçi mutabakatı kapsamında ateşkes ve istikrarın devamı için her türlü gayret gösteriliyor. Rusya ile bu konuda yakın iş birliğimiz sürüyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:19 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Soçi, Güncel
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