Politika

Akar, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

08.01.2026 11:17
Hulusi Akar, AA'nın ‘Yılın Kareleri’ oylamasında fotoğrafları değerlendirdi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akar, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" isimli iki ayrı fotoğrafını ve Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" fotoğrafını seçen Akar, "Portre" kategorisinde ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafından yana tercih yaptı.

Akar, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi", Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" ve Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet" başlıklı fotoğraflarını tercih ederken, "Spor" kategorisinde ise Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi", Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", Evrim Aydın'ın "Aduken!" ve Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğraflarını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar" ve Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" fotoğraflarını oylayan Akar, "Günlük Hayat" kategorisinde tercihini Nurettin Boydak'ın "Rengarenk", Ömer Taha Çetin'in "Döner dolunay dolabı", İsa Terli'nin "Dolunay sefası" ve Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğraflarından yana yaptı.

Akar, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, fotoğraflarla 2025'i ilk günden son güne kadar gözden geçirme fırsatı bulduğunu aktardı.

Fotoğrafların sahiplerini kutlayan Akar, "Gerçekten büyük bir fedakarlık. O anları yakalamak büyük bir sabır, tecrübe ve bilgi gerektiriyor. Bu manada yaptığınız çalışmalar bence çok değerli." dedi.

Gazetecilerin, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü de kutlayan Akar, başarılarının devamını dileyerek, "Bir şeyin gerçekleşmesi önemli fakat en az onun kadar bunun kamuoyuyla paylaşılması, kamuya taşınması da gerçekten çok değerli." diye konuştu.

Akar, "Anadolu Ajansı bizim baş tacımız. Yaptığı çalışmalarla, gerçekleri taşımakla, haberleriyle sadece Türk kamuoyunu değil, bütün dünyayı aydınlatma konusunda elimizdeki en önemli aset, bir değer. Bundan dolayı da ajansımızı, çalışanlarını candan kutluyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Hulusi Akar, Politika, Son Dakika

