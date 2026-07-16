Global piyasalardaki dalgalanma, döviz kuru ve ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Vatandaşlar güncel fiyatları merak ederken, sektör kaynakları 17 Temmuz'dan itibaren motorine 3,90 TL, benzine yaklaşık 1 TL zam yapılacağını bildiriyor.
14 Temmuz 2026 itibarıyla İstanbul Avrupa yakasında benzin 64,51 TL, motorin 69,96 TL, LPG 31,19 TL; Anadolu yakasında benzin 64,35 TL, motorin 69,80 TL, LPG 30,59 TL; Ankara'da benzin 65,46 TL, motorin 71,07 TL, LPG 31,19 TL seviyesinde.
Son Dakika › Otomobil › 17 Temmuz'dan itibaren akaryakıta büyük zam geliyor - Son Dakika
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