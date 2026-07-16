17 Temmuz'dan itibaren akaryakıta büyük zam geliyor - Son Dakika
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17 Temmuz'dan itibaren akaryakıta büyük zam geliyor

16.07.2026 13:50
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Global piyasalardaki dalgalanma ve ÖTV zammıyla 17 Temmuz'dan itibaren motorine 3,90 TL, benzine yaklaşık 1 TL zam yapılacak. Güncel fiyatlar İstanbul'da benzin 64,51 TL, motorin 69,96 TL, LPG 31,19 TL seviyesinde.

Global piyasalardaki dalgalanma, döviz kuru ve ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Vatandaşlar güncel fiyatları merak ederken, sektör kaynakları 17 Temmuz'dan itibaren motorine 3,90 TL, benzine yaklaşık 1 TL zam yapılacağını bildiriyor.

14 Temmuz 2026 itibarıyla İstanbul Avrupa yakasında benzin 64,51 TL, motorin 69,96 TL, LPG 31,19 TL; Anadolu yakasında benzin 64,35 TL, motorin 69,80 TL, LPG 30,59 TL; Ankara'da benzin 65,46 TL, motorin 71,07 TL, LPG 31,19 TL seviyesinde.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil 17 Temmuz'dan itibaren akaryakıta büyük zam geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 17 Temmuz'dan itibaren akaryakıta büyük zam geliyor - Son Dakika
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