Akasya Durağı'nın yayınlanacağı tarih belli oldu
Akasya Durağı'nın yayınlanacağı tarih belli oldu

Akasya Durağı\'nın yayınlanacağı tarih belli oldu
22.02.2026 18:36
'Akasya Durağı Yeniden' dizi senaryosunun yazarı İbrahim Aşkın'dan dikkat çeken paylaşım geldi. Dizinin yayınlanacağı tarihi açıklayan Aşkın, "Akasya Durağı Yeniden, Eylül'de." dedi.

Televizyon dünyasının fenomen dizilerinden Akasya Durağı, uzun bir aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

AKASYA DURAĞI, EYLÃœLDE DÖNÃœYOR

"Akasya Durağı Yeniden" ismiyle izleyiciyle buluşacak olan projenin yayın tarihi, dizinin senaristi İbrahim Aşkın tarafından duyuruldu. Aşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hazırlıkların sürdüğünü belirterek, dizinin Eylül ayında yayınlanacağını açıkladı.

Akasya Durağı'nın yayınlanacağı tarih belli oldu

Yıllar önce final yapmasına rağmen tekrarlarıyla hala büyük ilgi gören yapımın yeni kadrosu ise merak konusu oldu. Eski ekipten hangi isimlerin projede yer alacağı henüz kesinleşmezken, dizinin güncellenmiş hikayelerle izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Nostalji rüzgarı estirmesi beklenen yapım, şimdiden sosyal medyada büyük heyecan yarattı.

Son Dakika Yaşam Akasya Durağı'nın yayınlanacağı tarih belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • trgyky1978 trgyky1978:
    çok lazımdı 3 5 Yanıtla
    Fikret Çalışkan Fikret Çalışkan:
    insanların gülmeye ihtiyacı var sen neyin peşindesin 0 0
    nd45j8q45n nd45j8q45n:
    sığırr 0 0
  • Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Daha da izliyorum. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
