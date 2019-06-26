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AKASYA Şehit Uzman Onbaşı, memleketi Aksaray'da 10 bin kişi tarafından uğurlandı

1 saat önce

Şehit Uzman Onbaşı, memleketi Aksaray'da 10 bin kişi tarafından uğurlandıSuriye'de, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın (23), cenazesi, memleketi Aksaray'ın Bağlıkaya Beldesi'nde 10 bin kişi tarafından son...

Şehit Uzman Onbaşı, memleketi Aksaray'da 10 bin kişi tarafından uğurlandı
Suriye'de, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın (23), cenazesi, memleketi Aksaray'ın Bağlıkaya Beldesi'nde 10 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. 8'inci Komando Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Onbaşı Mikail Candan, Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki Kimar bölgesinde keşif faaliyetleri sırasında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. 8 aylık uzman onbaşı olan şehit Candan'ın cenazesi, Hatay'da düzenlenen törenin ardından memleketi Aksaray'ın Bağlıkaya Beldesi'ne gönderildi. İlk olarak baba evine getirilerek helallik alındı. Babası Ramazan ve annesi Ümüş Candın ile 2 kız kardeşi tabuta sarılıp ağladı. Şehit Candan'ın cenazesi daha sonra dini ve askeri törenin yapılacağı Yeni Cami önüne getirildi. Törene Aksaray Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Ramazan Kaşlı, ailesi, yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Şehit Candan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından belde mezarlığına defnedildi.
AKASYA Şehit Uzman Onbaşı, memleketi Aksaray'da 10 bin kişi tarafından uğurlandı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:29 Kaynak: DHA
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