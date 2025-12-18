Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu

Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
18.12.2025 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Asya Kalkınma Bankasından (AKB) 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen ihracatçılar için 500 milyon avro, bölgenin toparlanma sürecine yönelik de 150 milyon avro ve 150 milyon dolar finansman temin etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gelişmeyi "Bu kaynakla birlikte Türkiye, ekonomi programına duyulan güvenin de katkısıyla dış finansman miktarında tüm zamanların rekorunu kırdı" sözleriyle duyurdu.

Türkiye'de birçok sektörde 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi ve bölgenin yeniden imar ve inşasına yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Çalışmalar kapsamında, uluslararası kuruluşlardan uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman teminine yönelik girişimler de kararlılıkla sürdürülüyor.

500 MİLYON AVROLUK DEV FİNANSMAN

Bu çerçevede, deprem bölgesinde faaliyet gösteren ihracatçı firmaların finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye İhracat Kredi Bankasına kullandırılmak üzere, AKB'den 500 milyon avro finansman sağlandı.

Ayrıca, depremler sonrasında toparlanma sürecini desteklemek, yenilenebilir enerji yatırımlarını finanse etmek ve uygun maliyetli kapasite artırıcı kaynak sağlamak amacıyla Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına kullandırılmak üzere AKB'den 150 milyon avro ve 150 milyon dolar finansman temin edildi.

FİNANSMAN 1 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Böylece, 12 Kasım 2025'te İller Bankasına sağlanan 150 milyon avroluk finansman da dahil AKB'den Bakanlık aracılığıyla bugüne kadar alınan finansman yaklaşık 1 milyar dolar oldu. Bu kredilerle birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için 2023 yılından bu yana yaklaşık 8,4 milyar dolar dış finansman sağlandı.

BAKAN ŞİMŞEK: TÜM ZAMANLARIN REKORU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, diğer alanlardakiler de dahil olmak üzere Bakanlığının çalışmalarıyla bu yıl içinde 16,5 milyar dolarlık uygun koşullu dış finansman temin edildiğini belirterek şunları kaydetti: "Bu kaynakla birlikte Türkiye, ekonomi programına duyulan güvenin de katkısıyla dış finansman miktarında tüm zamanların rekorunu kırdı. Söz konusu dış finansman, depremden etkilenen bölgelerde ekonomik faaliyetlerin canlandırılmasına, sürdürülebilir büyümenin desteklenmesine ve üretim kapasitesinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacak. Deprem bölgesinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Depremden etkilenen işletmelerimiz ve bölgenin kalkınması için uzun vadeli ve uygun koşullu dış kaynakları temin etmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Deprem, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Taylan Özgür Taylan Özgür:
    millet çadırda yaşıyor lan hala halk bankasını soyup kaçan yvşak 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailevi sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü Ailevi sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü
20 kilo verdi Tanju Özcan hastalığına dair ilk kez konuştu 20 kilo verdi! Tanju Özcan hastalığına dair ilk kez konuştu
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı
Tuzla Tersanesi’nde gemide yangın çıktı Ekipler olay yerinde Tuzla Tersanesi'nde gemide yangın çıktı! Ekipler olay yerinde
Sörloth maç kadrosuna alınmadı Sörloth maç kadrosuna alınmadı
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

10:51
Gelmeye sıcak bakıyor Fenerbahçe Sörloth’u alacak formülü buldu
Gelmeye sıcak bakıyor! Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü buldu
10:47
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası
09:43
Türkiye’nin otomotiv devi Tofaş’ta isyan İşçiler kazan kaldırdı
Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş'ta isyan! İşçiler kazan kaldırdı
09:24
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci’nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
09:09
Evlenme ve din değiştirme iddiaları Meltem Miraloğlu’ndan açıklama geldi
Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi
08:50
Gain Medya soruşturması derinleşiyor Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı
Gain Medya soruşturması derinleşiyor! Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2025 10:54:56. #7.13#
SON DAKİKA: Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.