Son Dakika Haberleri: Akbük'te Kesilen Ağaçların Yerine Fidan Dikildi

Akbük'te Kesilen Ağaçların Yerine Fidan Dikildi

1 saat önce

MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'nda kesilen 30 menengiç ağacının yerine, 120 sığla ve menengiç fidanı dikimi yapıldı.

Akbük'te Kesilen Ağaçların Yerine Fidan Dikildi, System.String[]
MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'nda kesilen 30 menengiç ağacının yerine, 120 sığla ve menengiç fidanı dikimi yapıldı.

Menteşe ilçesinin kırsal Sarnıç Mahallesi'ndeki Akbük Koyu'na, geçen pazar günü sabah saatlerinde balık tutmaya gidenler, ağaçların kesildiğini fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Akbük Günübirlik Alanı'nda kalan koyda yapılan incelemede, yaklaşık 30 menengiç ağacının kesildiği belirlendi. Olayla ilgili Akbük Koyu'nda kamp alanı işleten S.T. ve eşi N.T. ile yanlarında çalışan M.T. gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Akbük Sahili'ndeki ağaç katliamının izleri silinmesi için harekete geçti. Kesilen 30 ağacın hemen yanlarına 80 sığla ve 40 menengiç olmak üzere 120 fidan dikildi.

- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:03 Kaynak: DHA
Menteşe, Gökova, Muğla, Akbük, Güncel
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