Akçaabat Belediye Başkanı Ekim'den İlköğretim Haftası mesajı - Son Dakika

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İlköğretim Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekim, mesajında, uzun bir aradan sonra çocukların yeniden okula dönmelerinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Geleceğin teminatı çocukların sağlığı ve huzurunun her şeyden önce geldiğini ifade eden Ekim, belediye olarak daha önce olduğu gibi bundan sonra da eğitime destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Okullarda her türlü tedbiri aldıklarını aktaran Ekim, şunları kaydetti:

"Yeni eğitim öğretim döneminin şimdiden yavrularımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Koronavirüs salgınından el birliği ile kurallara uyarak kurtulacağız. Gönül isterdi ki yeni eğitim öğretim yılında yavrularımız okul bahçelerinde, sınıflarında koşarak oynasınlar. İnşallah tedbir ve önlemlerimize uyarak kısa süre sonra eski günler de geri gelecek."