Akçakale'deki sentetik çim saha tamamlanıyor

Akçakale Belediyesi tarafından yapımına başlanan sentetik çim sahada çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

İlçede spor kültürünü yaygınlaştırmayı ve ilçeyi sporda başarılı seviyeye taşımayı hedefleyen Akçakale Belediyesinin spor yatırımları sürüyor.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleri ile kısa süre önce ilçede 400 kişilik tribün ile sentetik çim saha ve spor tesisleri yapımı başlatıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"400 kişilik tribünü tamamladık. Burada bugün itibariyle büyük sahayı yeniden yapıyoruz. Arkasında da sosyal tesislerimizin inşaatı devam ediyor. Burada hedefimiz Akçakale'ye yakışır spor alanlarının faaliyete geçmesi. Çok büyük bir bekleyişten sonra, Allah'a şükür çok büyük bir gayret ve imkanlar ile burayı muhteşem bir hale getiriyoruz. Akçakale'ye de yakışan budur. Akçakale'nin spor camiasına da yakışan budur."

Yalçınkaya, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkür etti.