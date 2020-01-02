Akçakale'de üst yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçakale'de üst yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Akçakale'de üst yapı çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Akçakale ilçesinde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Akçakale'de üst yapı çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Akçakale ilçesinde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen üst yapı iyileştirmeleri kapsamında sokakların kilitli parke taşlarıyla döşeme çalışmaları ilçenin farklı köşelerinde aralıksız sürüyor.


Akçakale Sanayi Sitesi'nde devam eden kilit parkı taşı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yaptığı değerlendirmede, ilçeye 150 bin metrekare alana parke taşı döşediklerini belirtti.

Amaçlarının ilçeyi üst ve alt yapısı, cadde ve sokakları, yeşil alanlarıyla sınır boyunda parlayan bir yıldız haline getirmek olduğunu kaydeden Yalçınkaya, şöyle devam etti:

"Karayolları, inşallah önümüzdeki baharda ana yolu tamamlayacak ve bütün caddeleri ile sokaklarıyla, şehrin girişi ile sınır kapısıyla, Akçakale mükemmel bir ilçe olacak. Hedefimiz bu kötü şartlarda büyük imkansızlar içinde tüm şartları zorlayarak esnafımızın önüne halkımızın önüne bu medeni imkanları getirerek güzel yaşamı, hayat standardı yüksek olan bir ilçe ve bir belde ortaya çıkarmak. Batıdaki ilçelerde ne varsa bütün bunları bu kardeşlerimizin önüne inşallah büyük bir gayretle koyacağız. Bütün çalışma ekibi arkadaşlarımıza burada bütün gayreti olan kardeşlerimize ayrıca teşekkür ediyorum."

Sanayi esnafı Orhan Çoban ise Başkan Yalçınkaya ve belediye ekiplerine teşekkür ederek, "Bizi bu işkenceden kurtardı. Tozdan, çamurdan kurtardı. Allah'a çok şükür şu an önümüz tertemiz, biz tekrar başkanımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fen İşleri Müdürlüğü, Akçakale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:50 Kaynak: AA
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