Akçakoca'da ilçe protokolünden Off-Road turu - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ilçe protokolü ve esnaf, doğa turizmini canlandırmak ve incelemelerde bulunmak üzere yaklaşık 10 kilometrelik Off-Road turu düzenledi.

İlçe protokolü ve esnaf UTV ve ATV tipi arazi araçlarıyla Çayağzı Köyü'nden başlayan ve Altunçay Köyü'nde son bulan bir off-road turu gerçekleştirdi.

Turizme destek vermek için tura katıldıklarını belirten Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Akçakoca'ya yapacakları çalışmanın fayda sağlayacağını söyledi.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ise UTV ve ATV yollarının nerelerde olabileceği ile ilgili ilerleyen dönemde çalışmaların olacağını ifade ederek "UTV ve ATV'lerle ilgili kaymakam bey, MHP İlçe Başkanı Mustafa Özensel ve değerli esnaflarımızdan bir grup ile beraber Akçakoca'da belirli köylere gideceğiz ve nerede doğal güzellikler var bakacağız. Ayrıca UTV ve ATV yollarının nerelerde olabileceğini inceleyeceğiz. Bununla ilgili bir turizm çalışmamız olacak." diye konuştu.