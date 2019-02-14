Akciğerleri Yeniden Doğmuş Gibi Temizleyen Kür..
1 saat önce
Vücuttan, özellikle de akciğerlerden toksinleri atmak sağlığımız için çok faydalıdır.
Vücuttan, özellikle de akciğerlerden toksinleri atmak sağlığımız için çok faydalıdır. Vücudun ve organların işlevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerine ve kendimizi daha hissetmemize yol açar.Özellikle sigara içenler Akciğerlerin düzgün bir şekilde çalışması sağlığımız ve ruh halimiz için önemlidir. Her gün nefes alıp verirken soluduğumuz mikropları da atabilmek için ara sıra akciğerleri temizlemek gerekir.
eçi boynuzu akciğeri temizleyen harika bir bitkidir.Uzmanlar bu mucize kürü alkol ve sigara tiryakilerine mutlak suretle kullanmaları konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır. bu doğal ürün ile yapacağımız kür sayesinde, akciğerleriniz tertemiz olacaktır.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:07 Kaynak: Youtube
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