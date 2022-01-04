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Akdamar Adası'nı 2021'de 90 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

Akdamar Adası'nı 2021'de 90 bin kişi ziyaret etti

04.01.2022 14:47

Akdamar Adası'nı 2021'de 90 bin kişi ziyaret etti Van Gölü'nde bulunan, her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Akdamar Adası ve üzerindeki tarihi Ermeni Kilisesi'ni 2021 yılında 90 bin kişi ziyaret ederken, pandemi nedeniyle bir süre ziyaretçilerin giriş çıkışlarına kapatılan Akdamar...

Akdamar Adası'nı 2021'de 90 bin kişi ziyaret etti

VAN - Van Gölü'nde bulunan, her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Akdamar Adası ve üzerindeki tarihi Ermeni Kilisesi'ni 2021 yılında 90 bin kişi ziyaret ederken, pandemi nedeniyle bir süre ziyaretçilerin giriş çıkışlarına kapatılan Akdamar Adası'nı 2020'de ise 65 bin kişi ziyaret etmişti.

Gevaş ilçesinde sınırları içerisinde bulunan ve üzerindeki tarihi Ermeni Kilisesi ile büyük öneme sahip olan Akdamar Adası, her yıl yurt içinden ve yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Özellikle yaz aylarında Van'a gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Akdamar Adası'na gelenlerin büyük çoğunluğu İranlılardan oluşuyor. Van'a gelenlerin görmeden dönmediği Akdamar Adası'na tekne ile yaklaşık 20 dakikalık yolculuğun ardından ulaşılıyor. Gelen ziyaretçiler Van Gölü'ndeki Akdamar ve üzerindeki kiliseyi ziyaret etmeden bölgeden ayrılmıyor. Akdamar Adası ve üzerindeki tarihi Ermeni Kilisesi'ni 2021 yılında 90 bin kişi ziyaret ederken, pandemi nedeniyle bir süre ziyaretçilerin giriş çıkışlarına kapatılan Akdamar Adası'nı 2020'de ise 65 bin kişi ziyaret etti.

"Akdamar Adası'nı 2020 yılında 65 bin kişi, 2021 yılında ise 90 bin kişi ziyaret etti"

Konu ile ilgili bilgi veren Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, "Malum olduğu üzere Van denildiğinde bazı önemli değerlerimizden biri diyebileceğimiz öne çıkabilecek değerlerimizden kültür varlıkları niteliği taşıyan değerlerimizden biri de hiç şüphesiz ki Akdamar Anıt müzesidir. Akdamar Adası ve müzesini yerli ve yabancı ziyaretçilere baktığımız zaman aslında Van'ı ziyaret eden insanların tamamını Akdamar Adası'nı, Van Kalesi ve Van Müzesini ziyaret etmeleri noktasında çalışmalarımız var. İnşallah 2022 yılı içerisinde yapacağımız etkinliklerle ziyaretçi sayısını arttırmaya yönelik çok ciddi çalışmalar düşünüyoruz. Genel bir istatistiğe baktığımız zaman 2020 ile 2021 yılı bir kıyaslamasını yaptığımızda aslında pandeminin biraz daha rahatlaması ile birlikte istatistiklere baktığımızda sayının daha da arttığını görmek mümkün. Geçen sene 2020 yılında Akdamar Adası'nı 65 bin kişi, bu yıl ise 90 bin kişi ziyaret etmiştir. Tabii Akdamar Adası'nın kendine has özellikleri de var. Tekne turu, ziyaretçilerin orada daha rahat hava alabilmeleri, pandeminin ağır şartlarını orada göremeyecekleri duygusu Akdamar Adası'na ziyaretçi sayısını da artırmaktadır. Bu tür çalışmalar bizim yapabileceğimiz Van'ın tanıtımda, tarihinin, kültürünün ve turizminin canlandırılması boyutunda yapılacak etkinliklerle insanların Van'da daha çok zaman geçirmeleri için büyük olanaklar sağlayacağını umut ediyorum" dedi.

Akdamar Adası'nı 2021'de 90 bin kişi ziyaret etti
Akdamar Adası'nı 2021'de 90 bin kişi ziyaret etti
Akdamar Adası'nı 2021'de 90 bin kişi ziyaret etti

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Akdamar Adası, Van Gölü, Ermeni, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akdamar Adası'nı 2021'de 90 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akdamar Adası'nı 2021'de 90 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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