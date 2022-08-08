BAŞKAN GÜLTAK: SÜREKLİ GÜNDEME GETİRİLMEK HALK NEZDİNDE İYİ ŞEYLER YAPTIĞIMIZIN GÖSTERGESİDİR

AKDENİZ Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, çok daha önemli gündem maddeleri varken, kendisinin sık sık gündeme getirildiğini belirterek, "Bu durum, aslında bizim de halk nezdinde iyi şeyler yaptığımızı, yıpratılmak için sürekli gündeme getirildiğimizi ancak halk nezdinde ise sevildiğimizin göstergesidir" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısında söz alan Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, gündeme dair değenlendirmelerde bulundu. Başkan Gültak, "CHP ve HDP tarafından övülecek halim yok. Demek ki 3 buçuk yıldır doğru yoldayım. İyi şeyler yaptığımın göstergesi bu. Bundan gurur duyuyorum. Partimi, Cumhurbaşkanımı, Akdeniz'i en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Bize oy veren veya vermeyen Akdeniz halkına saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. 2024 Mart ayında son kararı onlar verecek, gerisi boş, teferruat. Biz ne yaptığımızı anlatıyoruz, başkaları da bir şeyler anlatıyor. Son kararı 2024'te herkes sandığa gittiğinde görecek" dedi.

'BİZİ YIPRATMAK İSTİYORLAR'

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, çok daha önemli gündem maddeleri varken, kendisinin sık sık gündeme getirilmesine de değinen Başkan Gültak; "Bu durum, aslında bizim de halk nezdinde iyi şeyler yaptığımızı, yıpratılmak için sürekli gündeme getirildiğimizi ancak halk nezdinde ise sevildiğimizin göstergesidir" ifadesini kullandı.

'BORÇ YETKİSİ İSTEMEYİ 'RANT' OLARAK NİTELEMEK CEHALETTİR'

Başkan Gültak; belediye başkanlarının borç, satış veya kiralama yetkisi almasının ilgili kanunlarla düzenlendiğinin de altını çizerek; şöyle konuştu: "Fakat bu durumu, kamuoyuna 'rant' olarak yansıtmak çok ilginçtir, cehalettir. Büyükşehir de borç aldı, yer kiraladı, İmar AŞ'ye 70 milyon aktarılmasını sağladı. Birçok belediyede bunlar olur. Şimdi biz, partisi ne olursa olsun tüm belediye başkanlarını rantçı olarak mı suçlayacağız? Bu nasıl bir mantıktır. Belediye dediğiniz bir kamu kuruluşudur ve tüm hesapları şeffaftır. Her türlü denetime de açıktır. Sayıştay'ın dışında, belediyemizde denetim kurulu üyelerinin çoğunu CHP ve HDP'nin elindedir. Yılda 1 kez tüm hesaplarımızı, harcamalarımızı alıp inceliyorlar. Yetmiyor, Mali Müşavirler Odası'ndan da istedikleri bir ismi getirip denetim kurulu içine koyuyorlar. Maliye Bakanlığı veya farklı kurumlardan da isim getirin dedim, kabul etmediler. Dolayısıyla Akdeniz'in hesaplarını hallaç pamuğu gibi atıyorlar. Dolayısıyla, bizim bu şekilde incelemeye imkan tanıdığımız bir denetim ortamı var. Peki, 3 buçuk yıldır sonuç nedir? Hiçbir şey! Şimdi biz miyiz rantçı? Biz mi belediyenin kaynaklarını kötüye kullanıyoruz? Kaç kere sordum; elinizde belge var mı? Çıkın konuşun. Denetim kurulu raporunun en önemli yöntemlerinden biri budur. Bir eksiklik buluyorlarsa kendileri de Yargı karşısında sorumludurlar. Gitsinler Savcılığa suç duyurusunda bulunsunlar. Ama hiçbir şey bulamıyorlar ki. Siz, çamur at izi kalsın, 'Gültak rantçı, ihalede şu var" Bunları geçin, vatandaş bunları yemez. Bu tür iddiaları söyleyenlere aynen iade ediyorum. Çok şükür alnımız açıktır. Belediyenin tüm harcamaları için, her zaman ve her yerde hesap vermeye hazırım."