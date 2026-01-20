Akdeniz'de Şiddetli Fırtına

Akdeniz'de etkili olan şiddetli fırtına, İtalya ve Malta'da günlük hayatı olumsuz etkiledi.

İtalyan ANSA ajansının geçtiği haberlere göre, Akdeniz'de etkili olan sert rüzgarlı ve şiddetli yağışlı fırtına, ülkenin güney bölgelerinden Kalabriya ile Sicilya ve Sardinya adalarında günlük yaşamı olumsuz etkilerken, maddi hasara ve yaralanmalara neden oldu.

Kalabriya Bölgesi'ndeki büyük liman Gioia Tauro'da şiddetli fırtına sebebiyle dün akşam itibarıyla faaliyetler ve gemi giriş çıkışları durduruldu.

Kalabriya'da Crotone vilayetine bağlı San Mauro Marchesato'da aşırı yağış, toprak kaymasına yol açtı ve bir mezarlığın çökmesine neden oldu. Toprak kayması neticesinde bazı tabutlar açığa çıktı.

Sicilya Adası'nın kuzeydoğusundaki Messina kentinde de fırtına sebebiyle sahil kesimindeki yollar trafiğe kapatılırken, bu yollardan birine aracıyla giren yaşlı bir kişi de fırtına nedeniyle yolda oluşan bir çukura düştü ve ekiplerce buradan kurtarıldı.

Sicilya'nın doğusundaki Katanya kentinde de limandaki bir balıkçı teknesi, şiddetli dalgalar sebebiyle battı.

Sicilya'nın kuzeyindeki Eolie takımadalarına ulaşım, fırtınalı hava koşulları sebebiyle kesildi.

Sardinya Adası'nın Tortoli kasabasında sert rüzgarlar sebebiyle devrilen bir ağaç, seyahat halindeki bir aracın üzerine düştü ve araçtaki 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Sardinya'nın başkenti olan Cagliari'de de etkili olan güçlü rüzgar yer yer saatte 100 kilometre hıza ulaşırken, rüzgarın taşıdığı dalgalar sahil kesimindeki plajlar ve bazı yolların sular altında kalmasına yol açtı. Sahile yakın noktalarda riskli olduğu gerekçesiyle bazı caddeler trafiğe kapatıldı.

Fırtına sebebiyle Kalabriya ile Sicilya'da eğitim ve öğretime dünün ardından bugün de ara verildi.

İtalya Sivil Savunma Ajansı da bugün için Kalabriya Bölgesi'nin güney kıyıları, Sicilya Adası'nın doğu kıyıları ile Sardinya Adası'nın doğu kıyıları için "kırmızı", diğer kesimleri için ise "turuncu" alarm verdi.

Sivil Savunma, söz konusu yerlerde özellikle de sahil kesimindeki halkı, şiddetli rüzgarlar ve büyük dalgalar oluşabileceği öngörüsüyle su baskınları ve diğer risklere karşı uyardı.

Malta

Akdeniz'de bir ada ülkesi olan Malta'da da "Harry Fırtınası" olarak anılan şiddetli fırtına, İtalya'da olduğu gibi burada da günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Times of Malta gazetesinin haberine göre, adanın pek çok noktasında sert rüzgarlar sebebiyle ağaçlar ve bazı reklam panoları devrilirken, bazı binalar da hasar aldı.

Marsascala, Sliema ve Birzebbuga gibi kıyı şeridi, fırtınadan en çok etkilenen yerler olurken, yerel yetkililer, halka "evde kalın" çağrısı yaptı.

Bu arada, Malta Meteoroloji Ofisi de fırtınalı havanın bu akşamdan sonra etkisini biraz kaybetmeye başlamasının beklendiğini açıkladı.