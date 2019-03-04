Son Dakika Haberleri: Akdeniz'den Uzaktan Eğitim Sertifikası

Akdeniz'den Uzaktan Eğitim Sertifikası

44 dakika önce

Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (AKÜNSEM) bünyesinde Uzaktan Eğitim Sertifika Programları başladı.

Akdeniz'den Uzaktan Eğitim Sertifikası, System.String[]
Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (AKÜNSEM) bünyesinde Uzaktan Eğitim Sertifika Programları başladı. İlk Uzaktan Eğitim Programını "Ölçme ve Değerlendirme" konusunda Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cem Oktay Güzeller gerçekleştirdi.

Eğitim 21- 28 Şubat 2019 tarihleri arasında Mesleki Yeterlilik Kurumlarından Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine bağlı, Tur-Pres Turizm Tanıtım Destek ve Ürünleri Şirketi'ne verildi. Toplamda 15 saat olarak gerçekleştirilen ve 13 kişinin eğitim aldığı uzaktan eğitim programı sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Hedeflerinden bahseden AKÜNSEM Müdürü Prof. Dr. Cem Oktay Güzeller, "Sürekli Eğitim Merkezi olarak yurt içinde ve yurt dışında kamu kuruluşları, özel sektör, meslek örgütleri, vakıflar ile kişilerden gelen istekler doğrultusunda meslek içi eğitim, kurumlara eğitim, sertifika programları, seminerler, kurslar, konferanslar organize ederek günümüzde zorunlu bir gereksinim olan yaşam boyu öğrenmenin sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz. Sürekli Eğitim Merkezi üniversitenin birimlerince yürütülen bu tür eğitim etkinliklerinin eş güdümünün yanı sıra, eğitim ve danışmanlık etkinliklerinde kuram ve uygulamayı bütünleştirerek, ülkenin yetişmiş insan kaynaklarının yaşam boyu öğrenmeyi benimsemesine destek oluyor" diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:11 Kaynak: İHA

Türkiye, 28 Şubat, Akdeniz Üniversitesi, Güncel
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