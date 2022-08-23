Yavru caretta carettalar için 'göbek bağı' uyarısı: Dokunmayın - Son Dakika
Üye Girişi

Yavru caretta carettalar için 'göbek bağı' uyarısı: Dokunmayın

23.08.2022 10:31

AKDENİZ kumsallarında, caretta caretta yuvalarından yavru çıkışlarının en yoğun dönemi yaşanıyor.

AKDENİZ kumsallarında, caretta caretta yuvalarından yavru çıkışlarının en yoğun dönemi yaşanıyor. 'Caretta yavrularına dokunmayın' uyarısı yapan akademisyenler, göbek bağının kumsaldan denize yürüyüşü sırasında kendi kendine düşmesi gerektiğini, bu doğal olayın 20 yıl sonra kaplumbağaların aynı yere geri dönmesini sağladığını açıkladı.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler arasında 'kırmızı liste'de gösterilen caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki en önemli yuvalama alanları, Türkiye'de bulunuyor. Deniz kaplumbağaları, mayıs ayında yumurtalarını kumsallarda oluşturdukları yuvalara bırakıyor. Yavrular, temmuz ayı ile birlikte yuvalarından çıkıyor. Yuvalardan çıkış sezonu ise ekimin ilk haftasına kadar sürüyor.

YAVRU ÇIKIŞ SÜRECİNİN EN YOĞUN DÖNEMİDalyan-İztuzu, Fethiye, Sarıgerme, Patara, Kumluca, Çıralı- Olimpos, Kundu-Belek-Denizkent, Kızılot gibi Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay sahillerinde her yıl on binlerce yavru deniz kaplumbağası, birçok üniversiteden gelen akademisyen, öğrenci ve gönüllü aracılığıyla denizle buluşuyor. Bugünlerde yuvalama kumsallarının tamamında yoğun yavru çıkışı yaşanıyor.Bilimsel araştırmalara göre, 1000 yavrudan sadece 2'si ya da 3'ü canlı kalarak, yetişkin birey haline gelebiliyor. Deniz kaplumbağaları, özellikle insan kaynaklı nedenlerle ölüyor. Tatilciler, Akdeniz sahillerinde özellikle ağustos ve eylül aylarında yoğunluk oluştururken, diğer tarafta yuvalarından çıkıp, denize ulaşmaya çalışan on binlerce caretta caretta yavrusu bulunuyor.'YAVRULARI GÖRÜRSENİZ TEMAS ETMEYİN'Patara Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Kumsalı'nda çalışmalar yapan Pamukkale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Eyüp Başkale, tatilcilerin yavru çıkış dönemlerinde kesinlikle kumsala çöp atmamaları gerektiğini söyledi. Yuvadan çıkış yaparak denize ulaşmaya çalışan yavruların bazen çöplere sıkışıp, kaldığından bahseden Başkale, ayrıca kumsala araçla girilmemesi, ışık yakılmaması gibi uyarılarda bulundu.Yuvadan çıkan yavrunun kendi çabasıyla denize ulaşması ve dokunulmaması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Başkale, "Çünkü hem kaslarının açılması hem de göbek bağı kokusunun giderilmesi için kumsalda yürümesi şart. Bu sayede hem denizde daha rahat yüzebiliyor hem de koku giderildiği için başka balıkların yemi olmaktan kurtuluyor. Bu konu özellikle şu açıdan önemli; kaplumbağalar doğdukları sahile geri döndüğünden, her yürüme hareketiyle kumsalı hafızalarına kaydediyor. Her bir ilerlemeden sonra kaydettikleri veriler, 20 yıl sonra aynı kumsala geri dönmelerini sağlıyor. Eğer insanlar müdahale ederse; bu hafıza kaydı eksik kalıyor. Bu nedenle aynı kumsala gelmelerini de kısmen etkilemiş oluyoruz. Göbek bağı ise göbek ucunda çok küçük bir parça kalıyor; o da yürürken düşüyor" diye konuştu.MANYETİK HAFIZA KAYDIDalyan-İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska ise dikkat edilmesi gereken konularla ilgili hem tatilcilere hem işletmelere şu uyarılarda bulundu:

"Yuvalarından çıkmalarına yardım etmek için kumsalı kazmayın ve elle tutup, denize götürmeye çalışmayın. Yardımcı olmanın aksine zarar verirsiniz. Yavru kaplumbağalar, denize doğru hareket ederken bulundukları yeri manyetik olarak hafızalarına kazır. Bu yavrular yaşama şansına sahip olduklarında, 25 yıl sonra anne olduğunda, yumurtlamak için doğdukları kumsalı bulacak. İnsanlarda göbek bağı olduğu gibi kaplumbağalar da yumurta sarısından göbek bağıyla besleniyor. Bu göbek bağının da temizlenmesi gerekiyor. Kaplumbağa yumurtadan çıktığı zaman üzerinde hem kan kokusu hem besin kokusu kalıyor. Kumsalda sürünerek, bu kokulardan temizlenmezse denizde balıklara yem olurlar. Bizler nasıl spor yapmadan önce kaslarımızı çalıştırıyorsak yavrular da yaşamlarının tamamında denizde yüzecekleri için yüzmeden önce kaslarını hareket ettirmeli. Sahildeki işletmelerin ışıklarını mümkünse kapatmaları gerekiyor veya kırmızı ışığa dönüştürülmesi lazım. Kırmızı ışık kaplumbağaların yanlış yöne gitmesine yol açmıyor ama diğer renkleri güneş ışığı zanneden yavruların deniz yerine karaya yönelmesi ve ölümüne sebep olabiliyor."


YORUMLAR
500
Bodrumspor, kaptanını bırakmadı Bodrumspor, kaptanını bırakmadı
Kaynak: DHA

Akdeniz, Türkiye, Olimpos, Dalyan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yavru caretta carettalar için 'göbek bağı' uyarısı: Dokunmayın - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
15:02 Ahılda korkunç görüntü! Bozayı onlarca koyunu telef etti
16:16 Altın uzmanından şaşkına çeviren tahmin: Altında astronomik bir artış bekleniyor
14:53 Yaşamını yitiren usta oyuncu Civan Canova toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 16:47:01. #1.11#
SON DAKİKA: Yavru caretta carettalar için 'göbek bağı' uyarısı: Dokunmayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement