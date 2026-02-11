Akdeniz Üniversitesi Rektörü AA Ziyareti

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.
Ziyarette, üniversitenin çalışmalarını anlatan Özkan, AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım ve çalışanlarla sohbet etti.
Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özkan'a Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel hazırlanan "YILLIK 1923" kitabını, Özkan da Yıldırım'a üniversite bünyesinde üretilen doğal ürünlerden takdim etti.
