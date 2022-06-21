Akenerji, Birleşmiş Milletler Global Compact üyesi oldu - Son Dakika
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Akenerji, Birleşmiş Milletler Global Compact üyesi oldu

21.06.2022 14:18
Akenerji, Birleşmiş Milletler Global Compact üyesi oldu

Akenerji Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza atarak dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi BM Global Compact üyesi olduğunu duyurdu.

Akenerji Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza atarak dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi BM Global Compact üyesi olduğunu duyurdu. Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, "Bu imza ile sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda belirlenen 10 ilkeye uyum göstermeyi taahhüt etmiş olduk. Daima somut ve ölçülebilir etki yaratmayı hedefliyoruz" dedi.

Akkök Holding iştiraki Akenerji, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayarak 160'tan fazla ülkede faaliyet gösteren, dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi BM Global Compact'e üye oldu. Akenerji böylelikle BM tarafından sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda belirlenen 10 ilkeye uyum göstereceğini ve her yıl İlerleme Bildirim Raporu yayımlayacağını taahhüt etti. Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, önceliklerinin farkındalık yaratmanın ötesine geçerek somut ve ölçülebilir etki yaratmak olduğunu söyledi.

"2025 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİMİZ İLE DEĞER YARATMAYA ODAKLANDIK"

Geçen aylarda 2025 sürdürülebilirlik stratejilerini yayınladıklarını hatırlatan Gençer, "Sürdürülebilirlik hedeflerimiz kapsamında, bütünsel bir bakış açısı içinde değer yaratmaya odaklandık. Akenerji'nin sürdürülebilirlik stratejileri 2022-2025 dönemini kapsayacak şekilde kurgulandı. Odak alanlarımızı ise iklim değişikliğine uyum ve düşük karbon ekonomisine geçiş, sıfır atık ve döngüsel ekonomi, su kıtlığı ile mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği, insan kaynağında yetkinliklerin geliştirilmesi amacıyla iş birliği, tedarikçilerin karbon ve su ayak izinin azaltılması, enerji verimliliği, risklerin azaltılarak üretim verimliliği ve inovasyonun artırılması ile sürdürülebilir yönetim olarak belirledik" dedi.

"HER SANTRALDE YÜKSEK VERİM VE DÜŞÜK EMİSYON"

Gençer, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Taahhütlerimizi ve mevcut durum analizlerini sürekli takip ediyoruz. Bu strateji kapsamında modern ve çevre dostu teknolojileri kullanma, yenilenebilir kaynaklara yatırımı artırma, emisyonlarını azaltma veya nötrleme hedefi olan müşterilerimize karbon emisyon azaltım sertifikaları sağlama konularındaki çalışmalarımıza olan odaklılığımız devam ediyor. Her santralimiz için yüksek verim ve düşük emisyon prensibi ile modern ve çevre dostu teknolojileri kullanarak mümkün olan en yüksek operasyonel verimi hedefliyor ve mevcut sistemlerimizde stratejimiz çerçevesinde inovasyonlar yapıyoruz".

BM GLOBAL COMPACT NEDİR?

2000 yılında dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekteri Kofi Annan'ın girişimiyle kurulan Global Compact, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele gibi konulardaki 10 temel ilkeyle sürdürülebilir kalkınma hedefini yaygınlaştırmayı amaçlıyor. 163 ülkede 13 binin üzerinde şirket ve 4 binden fazla şirket dışı üyeye sahip platformun Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ise Akenerji'nin çatısı altında bulunduğu Akkök Holding'in İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü.


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Akenerji 'Birleşmiş Milletler Global Compact' üyesi oldu Akenerji 'Birleşmiş Milletler Global Compact' üyesi oldu Nükleer deniz suyu arıtma tesisleri su kıtlığına çözüm olabilir mi? Nükleer deniz suyu arıtma tesisleri su kıtlığına çözüm olabilir mi?
Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Akkök Holding, Akenerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akenerji, Birleşmiş Milletler Global Compact üyesi oldu - Son Dakika

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