Son Dakika Haberleri: Akgedik 2. Etapta Örnek Daire Hazırlanıyor

Akgedik 2. Etapta Örnek Daire Hazırlanıyor

1 saat önce

Yunusemre Belediyesi'nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile birlikte hayata geçirdiği dev toplu konut hamlesi 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi'nin bin 500 konuttan oluşan 2. etabında örnek daireler hak sahipleri için hazırlanıyor.

Akgedik 2. Etapta Örnek Daire Hazırlanıyor, System.String[]
Yunusemre Belediyesi'nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile birlikte hayata geçirdiği dev toplu konut hamlesi 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi'nin bin 500 konuttan oluşan 2. etabında örnek daireler hak sahipleri için hazırlanıyor.

Manisa'da binlerce vatandaşın ev sahibi olabilmek için umutla beklediği Akgedik Yunuskent Projesi'nin 2. etabında konutlar hızla yükseliyor. Yaklaşık bin 500 konutun yer aldığı projenin yaz ayları sonuna kadar teslim edilmesi planlanırken; hak sak sahiplerinin projeyi yerinde görmesi için hazırlanan örnek daire de tamamlanıyor. Hak sahiplerinin dairelerinin belirleneceği şerefiyeli maliyetli kura çekiminin ardından belirlenecek gün ve saatlerde örnek dairenin gezileceğini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 2. kurayı da çok yakın bir tarihte çekileceğini belirtti.

Başkan Çerçi açıklamasında, "Akgedik'te yepyeni bir şehir kuruluyor. İlk etabımızda hak sahiplerimiz evlerine taşındı. 2. etabımızda da bloklar hızla yükseliyor. Yaz ayları sonunda hak sahiplerimize teslim etmeyi planladığımız projede hak sahiplerimiz arasında yapılacak şerefiyeli maliyetli kuramızı da çok yakın bir tarihte çekeceğiz. Bölgede hummalı bir çalışma yürütülüyor. 2. kuranın ardından hak sahiplerimize belirli gün ve saatlerde örnek daireyi gezdireceğiz. Hak sahibimize nasıl bir evde oturacağını göstereceğiz" diye konuştu.

2 kısım halinde ihale edilen 2. etap projesinde 1523 konut, 25 işyeri, 1 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.

Bir milyon 550 bin metrekare alan üzerine kurulacak Akgedik Yunuskent'te 5 bin 500 konut, 21 eğitim kurumu, 2 hastane, 1 pazaryeri, 7 ibadethane, 14 çocuk oyun parkı, 5 ticaret merkezi, 7 kent meydanı ve pek çok yatırım hayat bulacak. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:13 Kaynak: İHA

Manisa, Yunusemre, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kendisiyle Görüşen Kalp Hastası Kız İçin Doktoruna Talimat Verdi Cumartesi'ye Kadar Sürecek! İGDAŞ'tan Kritik Uyarı: Zehirlenebilirsiniz

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Kafaları Karıştıran Suriye Açıklaması Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 18:54:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akgedik 2. Etapta Örnek Daire Hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]