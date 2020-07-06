Akhisarspor'a göğüs reklamı sponsorluğu - Son Dakika

Akhisarspor'a göğüs reklamı sponsorluğu

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e dönmek için mücadele veren Akhisarspor, Akhisar Belediyesi ile forma göğüs reklamı sponsorluğu için anlaştı.

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TFF 1. Lig'den Süper Lig'e dönmek için mücadele veren Akhisarspor, Akhisar Belediyesi ile forma göğüs reklamı sponsorluğu için anlaştı. 2017-2018 sezonundan bu yana göğüs sponsoru bulunmayan Akhisarspor, uzun bir aranın ardından sponsor buldu. Daha önce kulübe yıllarca isim sponsorluğu da veren Akhisar Belediyesi, bu sezonun kalan haftalarında ve 2020-21 sezonunda kulübün göğüs sponsoru olacak. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kulüple daha önceden anlaşması imzalanan kol reklamlarının da devam ettiğini ifade etti.

Besim Dutlulu, "İyi günde, kötü günde her zaman takımımızın arkasındayız. Daha önceden kol reklamı vererek destek olduğumuz, Süper Lig yolunda mücadele veren Akhisarspor'umuza göğüs sponsoru olarak destek vereceğiz. Şehrimize ve takımımıza hayırlı olsun. Takımımızın eski günlerine dönmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Akhisarspor'da başkanlığı geçen aralık ayında Hüseyin Eryüksel'den devralan Fatih Karabulut, Belediye Başkanı Dutlulu'ya destekleri için teşekkür etti. Karabulut sponsorluk imza töreninde, "Bu zor zamanlarda göğüs reklamı anlaşması ile takımımıza örnek bir destekte bulunması oldukça sevindirici. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural da, belediye desteğinin çok değerli olduğunu ifade ederek, "Bu zor dönemde belediyenin Akhisarspor'a destek vermesi bizleri oldukça mutlu etti. Çünkü hakikaten ekonomik açıdan çözüm bulmakta zorluk yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Kulüp başkanımız, as başkanımız ve ben, Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu ziyaret ederek bu konu hakkında görüştük ve sağ olsunlar bizlere destek bulunacaklarını ifade ettiler. Kendisi her zaman yanımızdaydı. Başkanımızın babası Ahmet Dutlulu da kulübümüzün geçmişte tesisleşmesine büyük önem veren bir isim. Belediye desteğiyle çözümsüz durumun üstesinden geleceğiz. Umarım bu desteğin karşılığında bir üst lige çıkmak mümkün olur" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Besim Dutlulu, Akhisar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 15:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Akhisarspor'a göğüs reklamı sponsorluğu - Son Dakika Spor
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