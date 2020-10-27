Akhisarspor'da Eryüksel dönemi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor'da başkanlık görevine mevcut yönetimden Harun Eryüksel getirildi.

Başkan Fatih Karabulut geçen ay istifa ettikten sonra imza yetkilerinin yönetim dışından Evren Özbey'e verildiği yeşil-siyahlılarda Eryüksel kongreye kadar başkanlık ünvanını devraldı. Koronavirüs pandemisine alınan tedbirler kapsamında kongresini en erken aralık ayında yapabilecek Akhisar'da, eski başkanlardan Hüseyin Eryüksel'in yeğeni olan Harun Eryüksel kulüpte Süper Lig döneminde de yöneticilik yapmıştı.