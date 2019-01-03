Son Dakika Haberleri: Akhisarspor Hazırlıklarına Devam Ediyor

Akhisarspor Hazırlıklarına Devam Ediyor

1 saat önce

- Akhisarspor hazırlıklarına devam ediyorANTALYA - Devre arası kampı için Antalya'da bulunan Akhisarspor, hazırlıklarına devam etti.

- Akhisarspor hazırlıklarına devam ediyor

ANTALYA - Devre arası kampı için Antalya'da bulunan Akhisarspor, hazırlıklarına devam etti. Manisa ekibinde Josue, Miguel Lopes ve Barbosa takıma yarın dahil olacak.
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin altında kalan ve ilk yarıyı 17 puanla 15. sırada tamamlayan Akhisarspor, Antalya kampında hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalışan yeşil-siyahlılarda 3 isim izinli olduğu için takıma yarın dahil olacak. Josue, Miguel Lopes ve Barbosa kamp kadrosuna yarın katılacak. Bu isimlerin dışında herhangi bir eksiği bulunmayan Akhisarspor, hazırlıklarına günde çift idman yaparak devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:56 Kaynak: İHA

Manisa, Miguel, Antalya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Göztepe, Claudio Beauvue ve German Cano'yu Takibe Aldı Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a Kiraladığı Orkan Çınar, Geri Dönüyor

İstanbul'a Bu Akşam Sağanak Yağış, Gece Saatlerinde de Kar Yağışı Geliyor Hatayspor'un Yeni Forveti, Eski Fenerbahçeli Bienvenu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:23:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarspor Hazırlıklarına Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]