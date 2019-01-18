Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'un Beşiktaş Maçı Kadrosunda 13 Yabancı

Akhisarspor'un Beşiktaş Maçı Kadrosunda 13 Yabancı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının açılış karşılaşmasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-1 yenilen Akhisarspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kayıtlarına göre maç kadrosunda 13 yabancı oyuncuya yer verdi.

Akhisarspor'un Beşiktaş Maçı Kadrosunda 13 Yabancı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının açılış karşılaşmasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-1 yenilen Akhisarspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kayıtlarına göre maç kadrosunda 13 yabancı oyuncuya yer verdi.

TFF Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsüne göre bir takım, 21 kişilik müsabaka isim listesinde en fazla 12 yabancı oyuncuya yer verebilirken, Ege temsilcisinin, Spor Toto Akhisar Stadı'nda Beşiktaş ile yaptığı maçta TFF kayıtlarına göre kadrosunda 13 yabancı yer aldı.

Futbol Müsabaka Talimatı 22. madde d bendine göre Akhisarspor'a "Mu¨sabaka isim listesinde, yabancı uyruklu futbolcuların veya oyuncu uygunlugˆu tas¸ımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmis¸ sayıdan fazla olması veya mu¨sabaka esnasında bu sayıların as¸ılması" nedeniyle hükmen mağlubiyet verilebilir.

Öte yandan durumu fark eden Akhisarspor yönetiminin, yedek kaleci Milan Lukac'ı tribüne gönderdiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:18 Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Spor
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