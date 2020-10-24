Akhisarspor'un Bursa kabusu

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta 2-0 öne geçtiği İstanbulspor maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Akhisarspor pazartesi günü evinde oynayacağı Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürürken, rakibiyle oynadığı son 6 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Bursaspor'a karşı son galibiyetini 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de 1-0'la elde eden Akhisarspor 4 müsabakayı kaybedip 1'nde ise berabere kaldı. Akhisarspor 2017-2018'de ilk maçta Bursaspor'a deplasmanda 3-0 kaybetti, rövanşı evinde 1-0 kazandı. Akhisarspor Süper Lig'de küme düştüğü 2018-19 sezonunda sahasında Bursaspor'a 4-2 yenildi. Bursa'daki randevu ise golsüz sona erdi. Geçen sezon 1'inci Lig'de kozlarını paylaşan iki takımın maçlarında Akhisarspor, yeşil-beyazlılara dış sahada 2-1, iç sahada ise 1-0 kaybetti.