Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'un keyfi kaçtı
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Akhisarspor'un keyfi kaçtı

1 saat önce

TFF 1'inci Lig'de 3 haftalık galibiyet serisinin ardından deplasmanda Giresunspor'a tek golle kaybeden Akhisarspor'da moraller bozuldu.

Akhisarspor'un keyfi kaçtı, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de 3 haftalık galibiyet serisinin ardından deplasmanda Giresunspor'a tek golle kaybeden Akhisarspor'da moraller bozuldu.

Mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Giresunspor karşılmaşmasında kaza yaptıklarını belirten teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Elbette üzgünüz ama bu tür mağlubiyetler bizi kendimize getirmek için fırsat olacak. Milli arada gerekenleri yapacağız, dersler çıkaracağız ve eksiklerimizi gidereceğiz" dedi.

Erken gol yemelerinin kendilerini olumsuz etkilediğine değinen Mehmet Altıparmak, "Bir türlü tempoyu ve istediğimiz oyun şeklini yakalayamadık. İlk yarıda kurgu anlamında arkadaşlarımızın performansının iyi olmaması değişikliğe gitmemize neden oldu.. İlk devrede yakaladığımız pozisyonlarla maçı da çevirebilirdik Kaçan gollerimiz oldu, toplarımız direkten döndü. Lig uzun maraton. Daha fazla çalışacağız" yorumunu yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Giresunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:39 Kaynak: DHA
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