Akıllı Tarım Dönemi: Bilgiye Değer Verenler Kazanacak
Akıllı Tarım Dönemi: Bilgiye Değer Verenler Kazanacak

Akıllı Tarım Dönemi: Bilgiye Değer Verenler Kazanacak
04.02.2026 14:16
TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Çakal, akıllı tarımda bilgiye sahip olmanın önemini vurguladı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Genel Müdür Yardımcısı Şerafettin Çakal, Akıllı Tarım Dönemi'nde bilgiye sahip çiftçinin avantaj sağlayacağını belirterek, "Bu dönemde aynı zamanda makro ve mikro planlama yapabilen, üretimde ve ticarette strateji üretebilen, değişen koşullara adapte olabilen, riski öngörebilen ve yönetebilen, bilgiye ve bilgi üretmeye değer verenler kazanacaktır." dedi.

Fuar İzmir'de dün başlayan 21. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'nce (İTTM) düzenlenen "Akıllı Tarım Kongresi"nin "vizyon konuşmasını" yapan Çakal, ülkelerin kalkınmasında belirleyici unsurun, bilim ve teknolojiye yapılan yatırımlar olduğunu, gelişmiş ülkelerin milli gelirlerinden yüksek oranlarda AR-GE payı ayırdığını söyledi.

Artan nüfus, iklim değişikliği, doğal kaynakların azalması ve gıda israfının küresel ölçekte ciddi bir kriz yarattığına dikkati çeken Çakal, dünyada üretilen gıdanın üçte birinin çöpe gittiği, buna karşın açlık ve obezitenin aynı anda yaşandığı çarpık bir tablonun oluştuğunu kaydetti.

"Bilgiye ve bilgi üretmeye değer verenler kazanacaktır"

Şerafettin Çakal, tarımda yaygın ve mevcut üretim modelinin kimyasallara dayalı yapısıyla sürdürülebilir olmadığını ifade ederek, "Akıllı Tarım Dönemi olarak adlandırılan yeni dönemin, yapay zeka, biyoteknoloji ve kontrollü üretim sistemleriyle şekillendiğini, dikey tarım, kapalı alan üretimi, otonom makineler ve veri temelli uygulamaların hızla yaygınlaştığını vurguladı.

Doğal risklere açık bir üretim yönteminden, kontrollü ve planlı bir üretim modeline geçildiğini anlatan Çakal, Türkiye'nin de bu dönüşüme ayak uydurması gerektiğini aktardı.

Bu dönemde arazisi fazla olan üreticinin değil, ekoloji, biyoloji ve biyoinformatik bilgiye sahip çiftçinin öne geçeceğini belirten Çakal, "Aynı zamanda makro ve mikro planlama yapabilen, üretimde ve ticarette strateji üretebilen, değişen koşullara adapte olabilen, riski öngörebilen ve yönetebilen, bilgiye ve bilgi üretmeye değer verenler kazanacaktır." diye konuştu.

İTTM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Deniz Celep de tarımın artık yalnızca üretim değil, gıda ve su güvenliği, iklim kriziyle mücadele ve ekonomik bağımsızlık açısından stratejik bir alan olduğunu söyledi.

Geleneksel yöntemlerle geleceğin tarımının yönetilemeyeceğini aktaran Celep, akıllı tarım uygulamalarının önemine dikkati çekerek, sulamanın sensörlerle, gübrelemenin toprak analizine dayalı algoritmalarla, hayvancılığın ise veri temelli sistemlerle yönetilmesi gerektiğini dile getirdi.

İzmir Ticaret Borsası öncülüğünde kurulan İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'nin, akıllı tarım çözümlerinin gerçek saha koşullarında test edildiğini ve açık inovasyon ortamı sunduğunu vurgulayan Celep, merkezin tarımı sürdürülebilir, rekabetçi ve verimli hale getirmeyi amaçlayan bir girişimcilik ekosistemi oluşturduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından kongre, panel ve oturumlarla devam etti.

Kaynak: AA

