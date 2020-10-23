Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika

Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

23.10.2020 19:05
Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davada, Mamak'taki Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okulundan kursiyer teğmenleri silahlandırarak sivil araçlarla Akıncı Üssü'ne götürdüğü iddia edilen tabur komutanı eski yarbay Metin Bilgici esasa ilişkin savunma yaptı.

Üzerine atılı suçları reddeden Bilgici, darbe girişiminden haberdar olmadığını, girişimle alakasının bulunmadığını öne sürdü.

Birliğe yeni tayin olduğunu ve kimseyi tanıma imkanın bulamadığını belirten Bilgici, 15 Temmuz'da terör saldırısı olduğunu sanarak hareket ettiğini savundu.

Faaliyetlerinde suç unsuru bulunmadığını öne süren Bilgici, üstlerinin emirleriyle hareket ettiğini, astlarının da verdiği emirlere uyduğunu söyledi. Bilgici, "Verdiğim emirler belli. Tamamı askerlikle ilgili yasal emirler. Emirlerime kanunen uyulması gerekir. Bu emilere uyan personelin sorumluluğu yok." dedi.

Personeli mesaiye çağırmasının da tamamen yasal olduğunu iddia eden Bilgici, mesaiye çağırma ve çağrıldığında mesaiye gelmenin askerlik mesleğinde olağan karşılandığını söyledi.

Bilgici, kışladaki silahlığı açtırmasının ve personele silah dağıttırmasının da yasalara uygun olduğunu, silahlığın kendi sorumluluğunda bulunduğunu öne sürdü.

Metin Bilgici, kursiyer subayları Mamak'tan Akıncı'ya götürmesiyle ilgili, "Bu tür intikaller askerlikte normal karşılanır. Daha önce de tatbikatlarda buna benzer intikaller gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Akıncı'da kursiyer teğmenlere üssün emniyetiyle ilgili emirler verdiğini öne süren Bilgici, bunun da gayet doğal olduğunu belirtti.

Tebliğ edilen görev nedeniyle Akıncı'ya gittiğini, durumu öğrendikten sonra sevk ve idareyi bıraktığını iddia eden Bilgici, Akıncı Üssü'ne vardıktan sonra kimseden emir almadığını, kursiyer teğmenler dışında kimseye emir vermediğini, darbe yöneticisi olduğu belirtilen kimseyle eylem birliğinin bulunmadığını öne sürdü.

Haklarındaki soruşturmanın hukuka uygun yürütülmediğini savunan Bilgici, iddianame ve mütalaanın ciddiyet ve hakkaniyetten uzak olduğunu öne sürdü.

Bilgici, kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, Cumhurbaşkanına suikast girişimi ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma eylemlerinden sorumlu tutulmasının adil, hukuki ve vicdani olmadığını savundu.

Duruşmaya pazartesi devam edilecek.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika

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