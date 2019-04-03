Son Dakika Haberleri: Akıntı, Yüzlerce Kiloluk Ambarı Yuttu

Akıntı, Yüzlerce Kiloluk Ambarı Yuttu

53 dakika önce

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesindeki Ilısu Baraj alanında yoğun yağış nedeniyle akıntı oluştu.

Akıntı, Yüzlerce Kiloluk Ambarı Yuttu, System.String[]
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesindeki Ilısu Baraj alanında yoğun yağış nedeniyle akıntı oluştu. Akıntı, yüzlerce kiloluk ambarı yerinden sökerek yuttu.

Güçlükonak ilçesine bağlı Koçtepe köyü yakınlarında bulunan Ilısu Baraj çevresinde yoğun yağış nedeniyle akıntı oluştu. Akıntının etrafında bulunan yüzlerce kiloluk ambar yoğun su akışına dayanamayarak yerinden söküldü. Bulunduğu yerden ayrılan ambar, akıntının sürüklemesiyle gözden kayboldu. Bu anlar bir köylünün cep telefonuna yansıdı. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:09 Kaynak: İHA

Şırnak, Ilısu, Güçlükonak, 3. Sayfa
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