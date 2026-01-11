Akkuş Belediyespor, Spor Toto\'yu 3-2 Yendi

Salon: Ünye
Hakemler: Gürhan Gül, Sezai Şahin.
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Cardoso, Yusuf Bakır, Esmaeilnezhad, Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Butko (Muhammed Aray, Ahmetcan Büyükgöz, Rojas, Vefa Yılmaz, Oğuzhan Tarakçı, Umut Durur)
Spor Toto: Ivovic, Hakkı Çapkınoğlu, Jaime, Camejo, Emin Gök, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, İzzet Ünver, Muhammed Kaya, Melih Sıratça, Mustafa Koç)
Setler: 25-20, 20-25, 28-26, 21-25, 17-15
Süre: 161 dakika (29, 33, 40, 30, 29)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, sahasında Spor Toto'yu 3-2 yendi.
