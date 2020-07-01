Akkuyu'da iç kaplama montajı tamamlandı - Son Dakika

Akkuyu'da iç kaplama montajı tamamlandı

MERSİN'in Gülnar ilçesinde inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk güç ünitesi reaktör binasının ikinci kat iç kaplamanın montajı tamamlandı.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk güç ünitesi reaktör binasının ikinci kat iç kaplamanın montajı tamamlandı. İç kaplama, güç ünitesinde radyoaktif maddelerin çevreye yayılmasını önleyen güvenlik sisteminin en önemli unsurlarından birini oluşturuyor.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, ikinci kat iç kaplamanın montajıyla, ilk güç ünitesinin inşaatının tamamlanmasına bir adım daha yaklaşıldığını kaydetti. Butckikh, "Reaktör binasının en büyük yapısal elemanlarından biri olan ikinci katmanının iç kaplamasının kaldırılması ve montajının başarıyla tamamlanması, bizim için son derece önemli bir olay. Bir sonraki aşamada, monte edilen yapının demir donatı işleri tamamlanacak, üzerine kalıp yerleştirilerek beton dökülecek" dedi.

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Dünyanın en güçlü paletli vinçlerinden biri olan Liebherr LR 13000 ile yürütülen montaj işlerinin ardından, reaktör binasının yüksekliği 12 metre artarak 4,95 metreden 16,95 metreye çıktı. Monte edilen yapının toplam ağırlığı 411 tona, çapı ise 20 metreden fazlaya ulaşıyor. İç kaplama toplamda 3 katmandan ve kubbeden oluşacak. İç kaplamanın montajı tamamlanınca sızdırmazlık açısından test edilecek. Reaktör binası iç kaplamasının yanı sıra +3 nesil VVER-1200 olan yenilikçi Rus güç ünitelerinin tasarımında dış kaplama da öngörülüyor. Dış kaplama, reaktör, buhar jeneratörü ve diğer ekipmanları olağanüstü dış etkilerden koruyacak.

Reaktör binasının koruyucu çift kaplaması, Akkuyu NGS Projesi'ne esas oluşturan VVER-1200 reaktörlü yenilikçi Rus tasarımı reaktörlerin ayırıcı özelliği olarak öne çıkıyor. Koruyucu kaplamanın bu tasarımı büyük bir güvenilirlik sağlarken, nükleer santrallerin güvenliğinin artırılmasında da yeni bir adım oluşturuyor. VVER-1200 reaktörleriyle donatılmış Rus tasarımı güç üniteleri sadece Türkiye'de değil, Beyaz Rusya, Çin, Mısır gibi diğer ülkelerde de kuruluyor. VVER-1200 reaktörü olan üç güç ünitesi Rusya'da başarılı bir şekilde işletiliyor.

Akkuyu NGS'nin üç güç ünitesinin inşaat ve montaj işleri eş zamanlı olarak yürütülüyor. Birinci ünite türbin adasının temelinin beton dökümü tamamlandı ve kor tutucu monte edildi. İkinci ünitede reaktör binasının ve türbin adasının temellerine beton dökümü işleri tamamlanıyor. Üçüncü ünitenin inşaat alanında nükleer ada tesislerinin inşası için temel çukurunun hazırlık işleri kapsamında delme ve kontrollü patlatma çalışmaları planlı bir şekilde yürütülüyor.


Gülnar, Akkuyu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akkuyu'da iç kaplama montajı tamamlandı - Son Dakika

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