Akkuyu'da iç kaplama montajı tamamlandı - Son Dakika

MERSİN'in Gülnar ilçesinde inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk güç ünitesi reaktör binasının ikinci kat iç kaplamanın montajı tamamlandı. İç kaplama, güç ünitesinde radyoaktif maddelerin çevreye yayılmasını önleyen güvenlik sisteminin en önemli unsurlarından birini oluşturuyor.
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, ikinci kat iç kaplamanın montajıyla, ilk güç ünitesinin inşaatının tamamlanmasına bir adım daha yaklaşıldığını kaydetti. Butckikh, "Reaktör binasının en büyük yapısal elemanlarından biri olan ikinci katmanının iç kaplamasının kaldırılması ve montajının başarıyla tamamlanması, bizim için son derece önemli bir olay. Bir sonraki aşamada, monte edilen yapının demir donatı işleri tamamlanacak, üzerine kalıp yerleştirilerek beton dökülecek" dedi.
Akkuyu NGS'nin üç güç ünitesinin inşaat ve montaj işleri eş zamanlı olarak yürütülüyor. Birinci ünite türbin adasının temelinin beton dökümü tamamlandı ve kor tutucu monte edildi. İkinci ünitede reaktör binasının ve türbin adasının temellerine beton dökümü işleri tamamlanıyor. Üçüncü ünitenin inşaat alanında nükleer ada tesislerinin inşası için temel çukurunun hazırlık işleri kapsamında delme ve kontrollü patlatma çalışmaları planlı bir şekilde yürütülüyor.